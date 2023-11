Mariano surpreende Jakelyne Oliveira com pedido casamento nas Maldivas

Jakelyne Oliveira é pedida em casamento durante viagem luxuosa com Mariano; veja o momento emocionante do pedido

Jakelyne Oliveira e Mariano vão subir ao altar em breve! Nesta quarta-feira, 15, a influenciadora digital anunciou em suas redes sociais que está pronta para oficializar a união com a dupla de Munhoz. Após três anos de namoro, o sertanejo fez o pedido especial durante uma viagem luxuosa às Maldivas, marcando o tão sonhado "sim" do casal.

A modelo compartilhou em seu perfil oficial no Instagram um registro do momento emocionante em que o pedido aconteceu. Enquanto estavam pedalando em uma passarela com uma vista deslumbrante para o mar, o casal decidiu parar para posar para as câmeras, com beijos e abraços. Foi nesse instante que Mariano se ajoelhou!

Visivelmente surpresa e mocionada, Jakelyne aceitou o pedido e se derreteu pelo noivo, que colocou a aliança no dedo de sua amada para simbolizar uma nova fase em sua vida. Na sequência, eles celebraram a conquista com entusiasmo: “Eu disse SIIIIIM, para o amor da minha vida!”, a influenciadora legendou a publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jakelyne Oliveira (@jaakelyne)

Nos comentários, o casal recebeu apoio e parabenizações no momento especial: “Ahhh Parabéns! Que vocês sejam muito felizes! Que Deus abençoe muito!”, escreveu a cantora Lexa. “Casal amadooooo!!! Que Deus abençoe muito, que alegria!!!”, exaltou a influenciadora Duda Reis. O influenciador Eliezer também deixou alguns emojis de coração.

A história de amor de Jakelyne e Mariano começou em um reality:

Jakelyne Oliveira e Mariano começaram a se envolver durante o confinamento em 'A Fazenda', em meados de 2020. Em entrevista ao Podcast da CARAS, Mariano contou que o fato deles dois terem morado alguns meses dentro do reality da Record TV, facilitou bastante para eles construírem uma relação sólida e respeitosa.

"Quando a gente resolveu morar junto, esse lance da gente já ter morado dentro do reality e ter regras de boa convivência, facilitou muito", disse ele, que relembrou como foi o início do romance com a amada: "Foi natural, não foi nada por pressão. Eu não cedo pressão de fã, de jeito nenhum", ele celebrou o namoro de três anos com a influenciadora.