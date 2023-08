Por que filho de Neymar não vai morar com o pai na Arábia Saudita?

Decisão tomada! Saiba onde o filho de Neymar vai morar após a ida do pai para a Arábia Saudita

Um detalhe sobre a mudança de Neymar para a Arábia Saudita está chamando a atenção dos fãs. É que muitos fãs queriam saber se toda a família vai se mudar para o país que é a nova casa do craque brasileiro.

Após muitas dúvidas, Carol Dantas revelou que decidiu não ir para o país árabe com o filho mais velho do craque, Davi Lucca. Ela explicou a decisão em um desabafo nas redes sociais nesta terça-feira, 22.

Por que o filho de Neymar não vai morar na Arábia Saudita?

"Tá todo mundo perguntando se nós vamos morar aqui. Não, nós não vamos morar aqui. Vamos ficar até o aniversário do Davi, mas eu já tenho que voltar pra minha casa, voltar pra nossa rotina. Já já inicia o ano letivo dos meninos lá em Barcelona", começou ela.

Portando, o filho de 11 anos do jogador do Al Hilal seguirá morando em Barcelona, onde estuda e tem uma vida tranquila ao lado da mãe. Ela inclusive disse que está voltando para a Espanha. "Temos que terminar de organizar as coisas deles de escola. Nós gostamos de estar sempre juntos pra comemorar a vida do Davizinho".

Inglês impecável chamou a atenção

Recentemente, o jogador de futebol Neymar Jr se tornou o centro das atenções no mundo dos esportes novamente. Isso porque o craque foi contratado pelo clube árabe Al-Hilal e teve uma grande apresentação prestigiada por vários membros de sua família. Seu filho, Davi Lucca, de 11 anos, foi um deles.

Fruto do relacionamento entre Neymar e influenciadora Carol Dantas, o menino impressionou a internet ao ser entrevista por uma rede de televisão. Isso porque ele mostrou seu inglês impecável ao falar sobre a nova fase da carreira do pai durante a apresentação do craque.

Davi Lucca não deixou de demonstrar o quão orgulhoso está do pai. "Vai ser uma nova experiência. Vamos tentar fazer as pessoas mais felizes e tentar mudar a liga. A liga está crescendo e os outros times também. É incrível ver que as pessoas realmente têm algo importante com meu pai e me sinto muito feliz vendo isso", afirmou o garoto.