Davi Lucca, filho de Neymar, impressiona com inglês impecável em entrevista

Em entrevista à televisão árabe, Davi Lucca, filho de Neymar, chocou os internautas com seu inglês fluente

Recentemente, o jogador de futebol Neymar Jr se tornou o centro das atenções no mundo dos esportes novamente. Isso porque o craque foi contratado pelo clube árabe Al-Hilal e teve uma grande apresentação prestigiada por vários membros de sua família. Seu filho, Davi Lucca, de 11 anos, foi um deles.

Fruto do relacionamento entre Neymar e influenciadora Carol Dantas, o menino impressionou a internet ao ser entrevista por uma rede de televisão. Isso porque ele mostrou seu inglês impecável ao falar sobre a nova fase da carreira do pai durante a apresentação do craque.

Davi Lucca não deixou de demonstrar o quão orgulhoso está do pai. "Vai ser uma nova experiência. Vamos tentar fazer as pessoas mais felizes e tentar mudar a liga. A liga está crescendo e os outros times também. É incrível ver que as pessoas realmente têm algo importante com meu pai e me sinto muito feliz vendo isso", afirmou o garoto.

Além de Davi, Neymar também será pai novamente ainda este ano. Sua namorada, Bruna Biancardi, está à espera de Mavie, que será a primeira filha do casal.

Confira o vídeo:

Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, manda indireta para Bruna Biancardi

Com a mudança de Neymar Jr e sua família para a Arábia Saudita, o jogador e sua namorada Bruna Biancardi devem seguir uma série de regras impostas pelas leis islâmicas, incluindo o código de conduta de vestimenta.

Em respeito à cultura e religião local, a futura mãe da filha do craque do Al-Hilal deve usar roupas que cubram a maioria de seu corpo. Contudo, por ser estrangeira, ela pode optar por não usar o véu típico para cobrir sua cabeça. A regra, que já deu o que falar entre os internautas, chamou a atenção da influenciadora Fernanda Campos, apontada como ex-affair de Neymar.

Em junho deste ano, o jogador foi acusado de trair sua namorada grávida com Fernanda. E mesmo meses depois da polêmica, a influenciadora continua a tocar no assunto. E no último domingo, 20, ela usou suas redes sociais para mandar indireta à Bruna Biancardi.

No Instagram, Fernanda apareceu vestida com roupas típicas das mulheres sauditas, o que os internautas interpretaram como um grande deboche à namorada de seu ex-affair. "Bom dia, bom domingo. Indo atravessar o mundo pra correr atrás de macho... #sóquenunca", escreveu a influenciadora no vídeo.