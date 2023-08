Poliana Rocha expõe relação com Virginia e influenciadora reage: ''É boa''

Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha, expõe relação com a nora, a influenciadora Virginia Fonseca

A mãe do cantor Zé Felipe, a jornalista Poliana Rocha, falou sobre a relação que tem com a nora, a influenciadora Virginia Fonseca. Em seus stories na rede social, a esposa do cantor Leonardo compartilhou um pensamento sobre relação de sogra com a eleita do filho e se declarou para mãe de suas netas.

A mulher do sertanejo então mostrou mais uma vez que ama muito a escolhida de seu herdeiro. "Toda sogra que é boa com a nora, ganha uma filha. Toda nora que é boa com a sogra, ganha uma mãe!", publicou Poliana Rocha dizendo que Virginia é sua filha.

Ao receber o recado fofo da sogra, a esposa de Zé Felipe logo reagiu repostando. "Amo muito! Obrigada por tudo", agradeceu a empresária milionária.

Recentemente, Poliana Rocha falou sobre não ter ciúmes de Virginia Fonseca. A esposa do cantor, ao ver a repercussão do caso de Larissa Manoela, ainda revelou que deixou de cuidar da carreira do filho e que "saiu de cena", prezando a boa relação entre eles.

Virginia Fonseca e Zé Felipe causam no Altas Horas

Além das dancinhas de Virginia Fonseca, outros momentos dela no Altas Horas foram comentados. Comparações foram feitas quando ela falou sobre usar a internet para faturar e o ex-BB B Gil do Vigor disse sobre criar um canal no YouTube para ajudar estudantes.

A atriz Sheron Menezzes também deu o que falar ao sem querer "alfinetar" o casal e a nova geração de dancinhas no TikTok. A protagonista de Vai Na Fé deixou escapar uma comparação com o É o Tchan.

Veja os momentos que deram o que falar:

o Dodô vendo a Virgínia e o Zé Felipe 😂 #AltasHoraspic.twitter.com/YZK1t24lWg — Izabela | #RensgaHits 🎵 (@__iza1) August 27, 2023