Poliana Rocha choca ao revelar perda de peso de Leonardo: "A saúde agradece"

Ao responder perguntas dos seguidores das redes sociais, a influenciadora digital Poliana Rocha contou quantos quilos Leonardo emagreceu

Poliana Rocha surpreendeu os seguidores das redes sociais ao revelar quantos quilos o marido, o cantor Leonardo, já emagreceu. A revelação aconteceu após ela abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta última quinta-feira, 7.

Uma fã da influenciadora digital quis saber se o artista tinha emagrecido, e a mãe do cantor Zé Feipe abriu o jogo. "Perdeu seis quilos! Está se sentindo super bem e a saúde agradece", revelou Poliana, sem dar detalhes sobre quanto o artista estava pesando antes.

Essa não foi a única revelação feita pela sogra de Virginia Fonseca. Poliana já revelou recentemente que ela realizou um novo procedimento estético. Dessa vez, a influenciadora digital colocou fios de sustentação para dar uma 'levantadinha' no rosto, e impressionou ao mostrar o resultado da mudança.

"Acabei de sair, é normal falar assim porque estou anestesiada. Para uma mulher da minha idade, era para colocar muito mais fios, mas coloquei só quatro aqui e quatro aqui. Quero ver como vai acomodar no meu rosto, fazer aos poucos", explicou.

Vale lembrar que Poliana já deixou claro que nunca realizou cirurgia plástica, mas é adepta a procedimentos estéticos minimamente invasivos, como a aplicação de botox e laser para a flacidez da pele.

Leonardo surpreende Poliana Rocha com presente especial

A influenciadora digital e jornalista Poliana Rocha usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma linda surpresa que recebeu do marido, o cantor sertanejo Leonardo. No início da tarde desta quinta-feira, 7, a mãe de Zé Felipe contou que o companheiro a presenteou com um buquê belíssimo de flores vermelhas.

Através de seus stories no Instagram, a sogra de Virginia Fonseca mostrou detalhes das flores recebidas. Visivelmente emocionada e feliz, ela exibiu a mensagem escrita em um cartão enviado especialmente pelo marido: "Meu amor, eu te amo, feliz seu dia!", escreveu ele. Confira!