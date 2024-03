Leonardo surpreende Poliana Rocha com presente especial: 'Encantada'

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha se emocionou ao receber um presente romântico do artista em celebração a uma data especial

A influenciadora digital e jornalista Poliana Rocha usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma linda surpresa que recebeu do marido, o cantor sertanejo Leonardo. No início da tarde desta quinta-feira, 7, a mãe de Zé Felipe contou que o companheiro a presenteou com um buquê belíssimo de flores vermelhas.

A lembrança é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente no dia 8 de março. Muito romântico, o artista não deixou a data especial passar em branco e decidiu surpreender a esposa.

Através de seus stories no Instagram, a sogra de Virginia Fonseca mostrou detalhes das flores recebidas. Visivelmente emocionada e feliz, Poliana Rocha exibiu a mensagem escrita em um cartão enviado especialmente pelo marido: "Meu amor, eu te amo, feliz seu dia!".

Em seu feed, ela publicou um registro segurando as rosas. "Encantada com minhas flores, obrigada meu amor por tamanho carinho!!! Te amo", escreveu a esposa de Leonardo na legenda. Momentos antes, a influenciadora contou aos fãs que iria almoçar com o cantor, já que ele precisaria realizar uma viagem de trabalho.

Confira as publicações de Poliana Rocha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha revela que colocou fios no rosto

A esposa do cantor sertanejo Leonardo, Poliana Rocha surpreendeu ao compartilhar uma novidade com seus seguidores na última terça-feira, 6. A jornalista revelou que fez um procedimento estético e colocou fios de sustentação para dar uma 'levantadinha' no rosto. Em suas redes sociais, ela impressionou ao mostrar o resultado da mudança.

Poliana já revelou anteriormente que nunca passou por uma cirurgia plástica. Apesar disso, a jornalista é adepta de procedimentos estéticos minimamente invasivos, como a aplicação de botox e laser para a flacidez da pele. Desta vez, ela decidiu inovar no tratamento e colocou os fios para levantar a região das sobrancelhas e do bigode chinês.

Através dos stories do Instagram, Poliana contou que passou por um dia de cuidados com a saúde e beleza. A esposa do sertanejo postou um vídeo do momento da aplicação e depois mostrou o resultado, ainda com curativos: "Acabei de sair, é normal falar assim porque estou anestesiada", ela comentou sobre estar com o rosto paralisado.

"Para uma mulher da minha idade, era para colocar muito mais fios, mas coloquei só quatro aqui e quatro aqui. Quero ver como vai acomodar no meu rosto, fazer aos poucos", Poliana revelou detalhes do procedimento. Mesmo não tendo conquistado a versão final, ela já viu diferenças e celebrou o resultado em sua rede social. Confira!