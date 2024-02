Poliana Rocha mostra fotos inéditas de Zé Felipe pequeno e faz revelação

Mãe do cantor Zé Felipe, Poliana Rocha abriu o álbum de fotos e resgatou alguns registros de quando o artista ainda criança

A influenciadora digital Poliana Rocha usou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para compartilhar com os seguidores algumas lembranças especiais do filho, o cantor Zé Felipe, ainda pequeno. Junto com os registros inéditos, ela também revelou ao público que o herdeiro era bastante ciumento na época em que era criança.

Em seus stories no Instagram, Poliana mostrou a primeira prova de montaria em carneiro de Zé Felipe, uma imagem em dia de pesca, e o cantor nos braços do pai, Leonardo. Em outro momento, o marido de Virginia Fonseca aparece com a expressão de bravo: "Crises de ciúmes e eu sempre conversando", brincou a mãe do artista.

Atualmente com 25 anos, Zé Felipe já é pai de três filhos: Maria Alice, de dois anos, Maria Flor, de um, e José Leonardo, que deverá nascer em setembro deste ano. Recentemente, o casal realizou um grande chá revelação e descobriu que estão à espera do primeiro menino.

Poliana, inclusive, registrou cada momento da data especial. "Muito feliz, muito agradecida a Deus. Agora [vem] o José Leonardo, olha que coisa boa. O Leo ficou emocionado, chorou tanto", contou a influenciadora digital, esbanjando felicidade. Zé e Virginia escolheram o nome do terceiro filho em homenagem ao artista sertanejo.

Virginia Fonseca mostra ultrassom de seu terceiro filho

A influenciadora digital Virginia Fonseca está grávida de José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe. Nesta quarta-feira, 28, a empresária passou por alguns exames de rotina para checar a saúde de seu bebê e aproveitou para apresentá-lo aos seus seguidores.

Nos stories de seu Instagram oficial, Virginia compartilhou uma foto do ultrassom de seu herdeiro. "Estamos aqui vendo o José Leonardo", escreveu a loira, que mostrou um registro do seu bebê, que já está tomando forma em seu ventre.

Em seguida, a famosa, que já é mamãe das pequenas Maria Alice e Maria Flor, deu atualizações sobre o andamento de sua gestação. "Graças a Deus tudo perfeito com o Zé Leonardo. Que Deus abençoe sempre e que venha com MUITA SAÚDE, amém", escreveu Virginia, que fez um 'joia' com a mão para a câmera. Confira!