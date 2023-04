Pedro Scooby fala sobre cuidados com a filha e batalha judicial contra Luana Piovani

Pedro Scooby falou sobre relação com a ex-mulher Luana Piovani após se enfrentarem na justiça

O surfista Pedro Scooby contou como está sendo voltar a cuidar de um bebê após Cíntia Dicker dar à luz Aurora. Isso porque ele já tem três filhos mais crescidinhos com a ex-esposa Luana Piovani.

Ao Splash, ele contou como está sendo reviver essa fase com a menininha: “Tive que reaprender a cuidar de bebê, mas estou amando. Sou aquele pai que troca fralda, preparo o que precisa preparar, faço de tudo. Tem que participar, né?”.

Ele ainda relembrou o fato de Aurora ser a primeira filha da modelo, mas disse que ela se preparou antes da chegada da pequena.“Cintia é uma mamãe de primeira viagem, mas fez antes um bom curso intensivo com os meus filhos“, comentou.

Após batalhar judicialmente com a ex-mulher, o ex-BBB falou como está a situação entre os dois. "Por mim nós sempre estivemos num momento de paz, isso não parte de mim. O que importa para mim são as crianças. A exposição disso tudo é que é bem ruim, ninguém gosta, mas a vida é assim, né? Nem sempre gostamos. A preocupação maior é sempre com os filhos", falou, alfinetando a loira, que costumava falar dos conflitos dos dois nas redes sociais.

Luana Piovani diz que desenvolveu crises de ansiedade

Durante a disputa judicial pela guarda dos filhos, a modelo contou em entrevista à RecordTV que sofreu danos na saúde mental. "Era uma audiência de conciliação, mas que, em nenhum momento, pareceu que essa palavra liderava aquele encontro.Não sabia que existia algo chamado violência judiciária. Eu sofri violência judiciária. Era uma juíza e ela me constrangeu quando falou sobre o salário mínimo, como se nosso nível de vida se baseasse nisso. Daí eu desenvolvi as crises", explicou a mãe de Dom, Liz e Bem.

Por conta do estresse envolvendo o processo, ela contou que passou a ter crise de pânico: "As minhas crises de ansiedade vêm com aceleração do batimento cardíaco, sudorese, confusão de pensamento e respiração curta. Quando começou a me dar taquicardia, não deixei me abater".