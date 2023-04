No Brasil, Luana Piovani se derrete ao reencontrar o filho mais velho: “Sorte”

Luana Piovani retorna ao Brasil e posa coladinha com o primogênito Dom, que estava passando as férias com o pai, o surfista Pedro Scooby

Luana Piovani (46) registrou o reencontro com seu filho mais velho, Dom (11), neste sábado, 08. A loira mora em Portugal com os três filhos, mas seu primogênito estava passando as férias com o pai, o surfista Pedro Scooby (34), aqui no Brasil. Em um clique agarradinha com o pequeno, ela se derreteu após pegar o voo para o Rio de Janeiro e colocar um fim na saudade.

No Instagram, a atriz abriu um álbum de fotos ao lado de Dom e de vários amiguinhos do menino: “Criança é Deus pequeno. Tenho três tesouros meus em casa, mas sou agraciada pelos amigos também pequenos Deus, que enchem nossa vida de alegria”, a loira iniciou sua declaração .

Ainda na publicação, ela compartilhou vários registros dos gêmeos Liz e Ben, que ficaram em Portugal desta vez: “Domzuco e eu no Rio, ele com os amigos e meus pintinhos que ficaram em Portugal. Um banguelo deeeeuso e uma bailarina-laço-de-fita. Ôôôôô sorte", Luana explicou sua vinda ao Brasil e exibiu alguns cliques das crianças.

Nos comentários, fãs e amigos da atriz deixaram elogios: “Os três são lindos, a cara da mãe”, opinou uma seguidora. “Ele é a cara do pai”, disse outra sobre Dom. “Me emocionei, o amor e a pureza dela só não vê quem não quer”, uma terceira se emocionou com o reencontro. “Que trio de gurizada linda”, elogiou mais uma.

