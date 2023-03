COMO ASSIM? Em meio a polêmica, Luana Piovani recebe Pedro Scobby em casa; veja

Após desentendimento e bate-boca, Luana Piovani recebeu Pedro Scooby em casa para celebrar o aniversário do filho, Dom

Na tarde deste domingo, 26, Luana Piovani (46) deixou os fãs surpresos ao publicar um registro inesperado! Para comemorar o aniversário de 11 anos do primogênito Dom, fruto de seu antigo relacionamento com Pedro Scooby (36).

Na ocasião, a atriz fez uma festinha em sua casa, onde mora na cidade de Cascais, Lisboa, Portugal. Nas redes sociais, a loira publicou os registros para mostrar os detalhes da comemoração, na companhia de familiares e amigos. Porém, o que chamou a atenção dos internautas, foi ver entre os convidados o ex-marido, Scooby, sentado no jardim da mansão.

Recentemente, o ex-casal atraiu os olhares da web ao trocar acusações sobre a pensão dos filhos. Além disso, a artista portuguesa contou que Pedro abriu um processo contra ela por ela expor os herdeiros na internet.

Além de Dom, Pedro Scooby é pai de Liz (7), Bem (7) e Aurora, fruto de seu atual casamento com a modelo, Cintia Dicker (36).

VEJA O STORY DE LUANA PIOVANI:

Foto: Reprodução/Instagram

Luana Piovani revela que teve audiência com o ex-marido, Pedro Scooby

Luana Piovani surpreendeu os seguidores nas redes sociais,ao comentar sobre como foi a audiência no processo movido pelo ex-marido, o surfista Pedro Scooby.

“Tanta coisa que não estou dando conta, mesmo. Ontem tive uma audiência e foi muito doido porque tenho a memória da primeira e única audiência real que eu tinha vivido na minha vida, quando eu tinha uns 9, 10 anos. Daí eu vivi algumas audiências na minha vida profissional e ontem eu estava do outro lado. Eu já fui uma criança numa audiência, dessa vez eu era os pais”, disse ela.

E completou: “As coisas acabaram saindo de um jeito que foi surpreendente para todos. E eu com a minha fé inabalada, tenho certeza que tudo aconteceu do jeito que Deus sabia que teria que acontecer para o melhor de todos os envolvidos. Vim com minha alma respirando aliviada para cá”.