Pedro Scooby e Cíntia Dicker pulam sete ondas para comemorar notícia sobre filha

Pedro Scooby e Cíntia Dicker celebraram o ano novo com uma ida à praia; a filha deles está internada na UTI de hospital

O surfista Pedro Scooby e a modelo Cíntia Dicker tiveram um fim de ano conturbado, misturado a felicidade do nascimento da filha, Aurora. Isso porque a bebê veio ao mundo recentemente, mas já fez duas cirurgias e está internada na UTI.

O casal explicou que a filha estava internada e que o local onde permanecia não abria durante a madrugada, o que fez com que eles fossem comemorar o ano novo em casa.

No story com a família, a ruiva escreveu: "O meu Porto Seguro bem ai! Na nossa casa ontem (porque infelizmente a UTI fecha à noite). Com a nossa família, com as nossas escolhas, nossas dores (e DOÍ MUITO), na esperança de que tudo vai dar certo e de alguma maneira achar forças porque nossa filha precisa da gente bem. Vamos começar o ano com: RESPEITO! Ninguém sabe o que o outro está sentindo".

Após algumas horas, Scooby mostrou que ele e a esposa estavam pulando as sete ondas para agradecer uma notícia boa que haviam recebido, mas não contaram qual. "Pulando ondinha. E agora... A sétima. Feliz 2023! Muita saúde e paz para todos. Chegamos quase no limite do horário, mas pulamos nossa ondinhas. Já que hoje foi um dia abençoado, cheio de notícia boa. Acabamos de voltar da maternidade", contaram.

O casal foi criticado por fazer festa com a filha naquela situação e alguns internautas ainda comentaram o fato de ela não ter criado anticorpos ainda e os pais estarem aglomerados.

Vale lembrar que o nascimento de Aurora foi rodeado de polêmicas, pois ao publicar um vídeo da ida ao hospital, Cíntia dirigia sem cinto para dar à luz, assim como Scooby no passageiro. Luana Piovani, ex do surfista e mãe de seus filhos, também resolveu alfinetar o casal em público e recebeu unfollow deles.

Confira a publicação de Pedro Scooby e Cíntia Dicker:

