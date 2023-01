Pedro Scooby desabafa sobre processo contra Luana Piovani e rebate acusações: "Coisas mentirosas"

O surfista Pedro Scooby falou sobre o processo contra Luana Piovani, e negou ter exposto fotos nua da ex-mulher

Pedro Scooby (34) decidiu gravar um novo desabafo nas redes sociais na noite desta sexta-feira, 27. Após Luana Piovani (46) expor que estava sendo processada pelo ex-marido e afirmar que ele anexou fotos nuas dela no processo, o surfista e ex-BBB decidiu se manifestar e negar as acusações.

No vídeo, ele acusou a atriz e apresentadora de espalhar notícias falsas a seu respeito, e afirmou que decidiu entrar na Justiça para tentar resolver todos os problemas de forma legal. Além disso, o marido de Cintia Dicker (36) lamentou todo o conflito que está vivendo, dizendo que não está conseguindo se dedicar a filha recém-nascida, Aurora (1 mês).

"É muito louco eu ter que vir aqui ficar desmentindo as coisas. É justamente por isso que eu estou querendo judicializar tudo. Quem me conhece de antes do Big Brother sabe que há três anos eu passo por isso. Várias coisas que falaram são mentiras", começou ele, revelando que está em Portugal para ficar com os três filhos, Dom, de 10 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de 7.

Em seguida, Scooby negou ter exposto fotos nuas de Piovani. "Eu nunca mandei foto nua de ninguém para lugar nenhum. Eu nunca faria isso, até porque eu não tenho nada contra isso. Cada um posta o que quiser, vive o que quiser. O processo é sobre uma outra coisa que não tem nada a ver. Do jeito que falaram, até eu ficaria com raiva de mim", afirmou.

O surfista então deu alguns detalhes sobre o processo judicial. "O processo é para preservar a minha imagem e das crianças das mentiras que falam. O que tem lá é um print do perfil dela só para mostrar que ela se contradiz, porque quando eu namorava uma artista que dançava, e ela falava que era um desserviço para a sociedade, ela mesma julgava outras mulheres", explicou ele, aparentemente se referindo a Anitta.

Scooby também rebateu as declarações da advogada de Luana. "A advogada dela mentiu também, o meu advogado não bloqueou ela. Ela fica repostando coisas mentirosas a meu respeito. Tinha um comentário de uma mulher falando que eu atrasava o Dom de ir para escola, que ele chegava com o pé sujo de areia. Mentira, nunca levei ele para a praia antes da escola."

"Eu estou no meu limite. Ela pede para as pessoas irem nos meus patrocinadores me julgar, só que ela quer pensão. Como eu vou pagar pensão sem patrocínio? E está tudo certo o valor que ela queria, eu só quero judicializar. É muito louco. Cansa. Eu só queria estar com os meus filhos, não curti em paz o nascimento da minha filha", finalizou.

Confira o desabafo de Pedro Scooby na íntegram:

