Paulo Lessa declara torcida por mudança de Jonatas em Terra e Paixão: 'Defesa'

Em conversa com a imprensa nos bastidores da novela, Paulo Lessa falou sobreu uma possível redenção de seu personagem em Terra e Paixão

Paulo Lessa (41) é o intérprete de Jonatas em Terra e Paixão. O personagem fica incomodado com a proximidade de sua irmã Menah (Camilla Damião) com Mara (Renata Gaspar). Em conversa com a imprensa nos bastidores da novela, o ator declarou torcida pela mudança do personagem. "Defesa", declarou o ator da novela das nove da Globo.

"A importância da novela para a nossa cultura e como as pessoas são influenciadas por ela. Então o que vai além do entretenimento é muito importante, quando um personagem central é homofóbico, tem um reflexo principalmente com os jovens, que reforça o esteriótipo negativo principalmente no mundo que estamos vivendo hoje em dia", afirmou Paulo Lessa.

"Quando esse cara tem uma redenção, que é o que a gente torce, é muito legal e um efeito positivo na sociedade. Eu estou torcendo não só pela defesa do meu personagem, mas eu acho que pelo efeito que causa e acredito muito nisso e a novela influencia demais as pessoas", completou ele. Jonatas chega a ficar incomodado pelo fato de Menah se fechar no quarto com Mara. O agricultor sequer finge ter outros motivos para "não gostar" da caminhoneira.

O ator ainda falou que é reservado nas suas redes sociais, mas que está "tentando se soltar". "Eu acho bacana a gente desmitificar e humanizar o protagonista [...] Eu quero que o público seja impactado, quero que chegue nas pessoas e tenha o mínimo de transformação, colocar a gente no lugar de humano. Tem pessoas que chegam se tremendo para falar com a gente porque tem essa 'mística' do protagonista. A televisão tem um encanto", desabafou o artista.

Assim, como Jonatas, ele já teve paixões não correspondidas, embora não seja tão persistente. "Já tive amores platônicos na adolescência, mas nada que ficasse insistindo 100 capítulos [risos]. Sempre fui um cara muito tímido, acho que o Jonatas teve algumas atitudes que eu não teria. Ele demorou um pouco, mas expôs para a Aline o que ele queria e eu não sou assim", afirmou o ator de Terra e Paixão.