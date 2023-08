Terra e Paixão: resumo da novela de 28 de agosto a 2 de setembro

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Agatha conta a Antônio como armou o plano para que todos pensassem que estava morta

Capítulo 97 - Segunda-feira, 28 de agosto

Caio estranha a reação de Agatha, que não consegue entrar na oca de Jurecê. Irene exige uma explicação de Luigi. Marino alerta Nice para ela não fugir. Miguel avisa a Aline que ela precisará de muito dinheiro para fazer a pesquisa em suas terras. Jurecê diz a Caio que ele tem que achar o objeto de proteção que recebeu quando menino. Irene impõe condições a Luigi para não contar a Antônio que o italiano mentiu. Nice ameaça Irene e pede que ela lhe arrume um bom advogado. Silvério conta a Antônio que Irene contratou uma advogada para Nice. Antônio manda Ramiro proteger Agatha. Nice deixa Andrade morar no bar. Gladys aconselha Lucinda a reatar com Andrade. Antônio entra no quarto de Agatha.

Capítulo 98 - Terça-feira, 29 de agosto

Luigi avisa a Anely que está proibido de vê-la. Agatha conta a Antônio como armou o plano para que todos pensassem que estava morta. Antônio diz a Agatha que lamenta pelo sofrimento que ela passou. Ademir e Flor levam Rosa para o hospital. Antônio avisa a Agatha que deixou um de seus homens zelando pela segurança dela. Agatha se sente vitoriosa com a conversa que teve com Antônio. Graça manda Jonatas ficar perto de Aline para causar ciúmes em Caio. Graça tenta seduzir Caio e, sem que ele veja, deixa uma peça íntima no sofá. Rosa pede que Ademir se case com Flor. Jussara observa o interesse de Agatha nos documentos de venda de sua casa para Caio. Marino descobre que Irene fez uma transferência de dinheiro para Nice no dia do sequestro de Agatha.

Capítulo 99 - Quarta-feira, 30 de agosto

Antônio discute com Irene e avisa à mulher que não permitirá que alguém faça mal a Agatha. Jussara repara o interesse de Agatha pelo dinheiro e alerta a filha para tomar cuidado. Irene diz a Marino que paga qualquer preço para tirar o nome dela do caso do sequestro de Agatha. Marino diz a Lucinda que é melhor eles se afastarem. Antônio pede a Silvério para se encarregar de sempre depositar uma mesada para Agatha. Irene pede a Luigi que seja jurado do desfile de Graça. Silvério leva Andrade para participar de um grupo de terapia. Caio fica surpreso quando Aline pergunta de quem é a peça íntima que estava no sofá do namorado.

Capítulo 100 - Quinta-feira, 31 de agosto

Aline fica furiosa com Caio. Tadeu concorda em dar dinheiro a Suzy para descobrir a identidade da Rainha Delícia. Aline avisa a Graça que não cairá em seus golpes, afirmando que acredita em Caio. Aline acusa Graça de fingir que passa mal. Caio promete não esconder mais nada de Aline. Agatha deixa escapar um sorriso quando Angelina lhe conta que Antônio brigou com Irene por causa da amiga. Menah deixa Jonatas feliz por se abrir com o irmão e revelar seus sentimentos. Caio encontra o amuleto que recebeu quando menino depois de um sonho. Caio diz a Aline que o maior mal que ele pode ter na vida é ficar sem ela.

Capítulo 101 - Sexta-feira, 1 de setembro

Caio diz a Aline que o amuleto protegerá o amor do casal. Silvério abre uma conta no banco para Agatha, a pedido de Antônio. Agatha se vangloria por ter Antônio em suas mãos. Silvério fica preocupado ao perceber que Antônio gosta de Agatha. Irene orienta Miguel a deixar Aline acreditar que tem indícios de diamante na terra dela. Gentil oferece dinheiro para Agatha. Ademir permite que Flor participe do desfile de Graça. Petra fica chocada ao ver Irene com Vinícius. Caio sente ciúmes ao ver Jonatas trabalhando com Aline.

Capítulo 102 - Sábado, 2 de setembro

Petra pergunta a Irene se a mãe está traindo Antônio com Vinícius. Anely flagra Jonatas e Graça na cabine da butique. Jurecê avisa a Yandara que Rudá é seu futuro marido. Agatha sensibiliza Caio, que resolve dar um dinheiro mensal para a mãe. Agatha finge para Caio que não está interessada no dinheiro de Antônio. Rodrigo avisa a Caio que Agatha pode sofrer um processo por ter forjado a própria morte e alerta que o segundo casamento de Antônio pode ser anulado e, assim, Agatha teria os direitos como esposa.