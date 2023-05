Astro de Terra e Paixão, Paulo Lessa exibe fotos inéditas da filha de 2 anos, Jade

Ator da novela Terra e Paixão, Paulo Lessa comemora o aniversário da filha com festa em casa. Veja as fotos

O ator Paulo Lessa, que interpreta o personagem Jonatas na novela Terra e Paixão, da Globo, comemorou o aniversário de dois anos da filha, Jade, fruto do casamento com a cirurgiã-dentista Cindy Cruz, com uma festa intimista. A celebração aconteceu há poucos dias e contou com a presença de amigos e familiares.

A festa teve o tema da animação Moana, da Disney, e os pais corujas apareceram radiantes na comemoração. Nas redes sociais, o ator mostrou as fotos da festa da herdeira para seus fãs.

“Aniversário do meu amor! Nós te amamos menina Jade!”, disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Lessa (@paulinholessarj)

Paulo Lessa exalta a parceria com a esposa

Em entrevista recente na revista CARAS, Paulo Lessa falou sobre a parceria com a esposa, Cindy. “A Cindy tem sido fundamental nesse processo, é um suporte que eu tenho, porque sei que volto para casa e está tudo em paz. Eu sei que tem uma pessoa ali que me joga para cima. Às vezes, chego meio cansado, desanimado. Eu sou muito exigente, às vezes não gosto da sequência que gravei, chego chateado e a Cindy é a primeira pessoa a me jogar pra cima”, contou.

Por sua vez, ela confessou que não é fácil lidar com o ciúme. “Lembro que um dia vi uma cena e falei: ‘não vou ver mais essa novela’ (risos)”, recorda Cindy, que procura levar o ciúme de forma saudável. “Tem que entender que é a profissão dele. Ele lutou tanto para estar nesse papel, eu tenho que ver, apoiar. Então, se está passando uma cena que me faz sentir incomodada, eu disfarço, brinco com a Jade, não olho para a televisão (risos), mas tenho que apoiar”, afirma a bela, que está com o ator há 16 anos.