Paula Fernandes arranca suspiros com novas fotos ousadas

Paula Fernandes deixa os fãs encantados com novas fotos de ensaio fotográfico com pouca roupa nas redes sociais

A cantora Paula Fernandes esbanjou beleza e sensualidade em novas fotos nas redes sociais. A estrela compartilhou novas fotos do ensaio fotográfico ousado que fez há pouco tempo.

Desta vez, ela apareceu magérrima ao posar de costas e também mostrando a lateral do corpo enquanto escondia a intimidade com um tecido.

Nos comentários do post, a estrela foi muito elogiada pelos fãs. "Linda demais”, comentou um seguidor. “As curvas mais lindas”, declarou outro. “Poderosa! Ela pode tudo! Perfeita”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🪄 (@paulafernandes)

Paula Fernandes reage aos rumores sobre valor do seu cachê

A cantora Paula Fernandes foi alvo de rumores envolvendo o valor do seu cachê. Uma publicação disse que o valor do cachê dela teria reduzido nos últimos anos. Porém, ela negou. Em entrevista ao colunista Leo Dias, a artista revelou que o valor médio do seu cachê é de R$ 200 mil e que pode ser maior do que isso de acordo com o contrato.

"Olha, essa questão foi levantada por alguns veículos e fiquei pensativa. Como comentei, não acredito que isso seja algo relevante para as pessoas, já que importa mesmo é ajudar a quem precisa, entretanto, já que o tema foi esse, e principalmente em respeito a quem contrata Paula Fernandes e não paga o que for noticiado, acho que preciso esclarecer que ao contrário, meu cachê hoje é praticamente o dobro do que se falou. Lógico que isso muda de acordo com região, logística e custos, porém o valor médio de um show é na casa de 200 mil reais (sendo que alguns são até mais do que isso)", disse ela. Saiba mais!