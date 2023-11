Patrícia Ramos desabafa ao vivo sobre agressões do ex-marido: "Extremamente abusivo"

Ao vivo no ‘Encontro’, Patrícia Ramos quebra o silêncio e faz forte relato para expor agressões físicas, estelionato e perseguição pelo ex-marido

Nesta sexta-feira, 10, a apresentadora e influenciadora digital Patrícia Ramos quebrou o silêncio ao vivo no programa 'Encontro' da Globo. Em um relato impactante, ela detalhou pela primeira vez as agressões físicas, casos de estelionato e a perseguição que teria enfrentado durante seu casamento com o empresário Diogo Vitorio.

Durante sua participação no programa matinal da emissora, a comunicadora comentou sobre o processo contra seu ex-marido. Patrícia contou que notou sinais de alerta desde o namoro: “Eu já vivia um relacionamento extremamente abusivo. Eu já sabia que estava nessa situação, mas eu acreditava muito nessa mudança”, relatou.

A influencer revelou que chegou a pensar em denunciar o empresário na época: “Eu procurei um amigo e ele me desencorajou a fazer a denúncia. Ele dizia que ia passar, que era um momento de raiva, que ele ia mudar. E acabou que isso não aconteceu, infelizmente", disse Patrícia, que se casou esperando uma transformação.

A apresentadora relatou que o ex-marido costumava atirar objetos e socar a parede: "Eu ficava com muito medo. E ele ficava super ofendido e falava que era um jeito de descontar a raiva. Mas falava: 'eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou te agredir, eu nunca vou te bater”, até que ela passou a ser alvo das agressões.

“E aí foi evoluindo. Começou com um grito, e aí depois um empurrão, depois um puxão de cabelo, depois um soco na cara", ela desabafou. Apesar da esperança, Patrícia destaca que o comportamento do empresário permaneceu o mesmo: "Desde o ano passado, depois da minha festa de aniversário, a gente teve uma briga e ele me agrediu de novo”, disse.

Foi quando ela decidiu colocar um ponto final no casamento: “Ali eu decidi. Eu ainda não tinha coragem de pegar as minhas coisas e ir embora, mas eu já tinha no meu coração que tinha acabado", lembrou. Mas Patrícia relatou que seu ex-marido não aceitou a situação: "Ele não queria assinar o papel, a separação”, contou.

“Ele ficava me perseguindo, me rondando. Até que ele começou a pedir dinheiro para assinar o divórcio. Foi uma chantagem financeira. Ele abriu uma conta no meu nome sem eu saber. Ele ficava com meu dinheiro. E quando eu descobri isso foi um dos motivos que fizeram eu ter força para denunciar”, ela finalizou o relato.

Patrícia Ramos iniciou batalha judicial contra ex-marido:

No final de outubro, a equipe jurídica de Patrícia Ramos se manifestou e confirmou as denúncias da apresentadora em meio aos rumores. A batalha judicial se iniciou pouco depois da comandante do quadro ‘Rede BBB’ no reality show da Globo, revelar que sofreu um suposto calote de seu ex-marido, Diogo Vitorio.

Vale lembrar que Patrícia colocou um ponto final em seu casamento de cinco anos com Diogo em maio deste ano. No Instagram, os dois publicaram uma foto juntos: "Em respeito aos amigos, fãs e familiares, anunciamos o fim da relação conjugal, marcada por muita cumplicidade, alegria e momentos incríveis. Nem todos os finais são tristes”, anunciaram.