Patrícia Poeta esbanja gingado ao dançar funk: "Arrasou"

A apresentadora Patrícia Poeta impressionou os seguidores ao surgir dançando funk ao lado de seu professor

Nesta quinta-feira, 31, a apresentadora Patrícia Poetadecidiu dividir com os seguidores das redes sociais um vídeo em que aparece aprendendo uma nova coreografia de funk.

Após arrasar dançando o hit 'Tá Ok', ela surgiu ao lado de seu professor, Felipe, e mostrou todo seu gingado ao som da música 'Vuk Vuk', mais um sucesso de Kevin O Chris com participação do DJ NK da Serra.

Para a aula de dança, a jornalista, que comanda o programa Encontro, da TV Globo, apostou em um look justo: um body de alcinha e uma calça preta, além de um tênis branco. Ela também deixou os fios preso de rabo de cavalo.

No começo do vídeo, Poeta mostrou que estava com dificuldade para pegar a coreografia, mas após ensaiar bastante, conseguiu acompanhar o professor. "Tentando, tentando e... tentando fazer um 'vuk vuk'", escreveu ela na legenda.

Os seguidores rasgaram elogios para a apresentadora. "Arrasou", disse uma seguidora. "Ela dança muito bem", falou outra. "Vai rolar Dança dos Famosos, hein!", afirmou uma fã, citando o quadro do Domingão com Huck.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia desabafa após boatos e mentirosos

A apresentadora Patrícia Poeta esclareceu nesta última quarta-feira, 30, o que aconteceu nos bastidores do Encontro. É que ela foi acusada de se atrasar para o programa, algo que não aconteceu. Vítima de um problema técnico, ela fez questão de se explicar publicamente.

"Falaram que eu cheguei atrasada, que estava no trânsito. Isso não é verdade! Sou uma das primeiras pessoas a chegar no estúdio. Tanto que até gravo chamadas antes de entrar no programa. Quer dizer, é uma fake news. Eu acho uma falta de respeito com quem trabalha, com quem acorda cedo e com quem faz o seu trabalho", disse ela em um trecho do desabafo. Confira a declaração completa!