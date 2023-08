Patrícia Poeta arrasa em dancinha inspirada em Tati Machado: “Aprendendo”

Apresentadora Patrícia Poeta surpreende seguidores nas redes sociais ao dançar funk com coreografia da repórter Tati Machado

A apresentadora Patrícia Poeta surpreendeu seus seguidores nas redes sociais nesta terça-feira, 15, ao entrar em uma trend e curtir um funk! A comandante da atração matinal da Globo, o ‘Encontro’, se soltou em uma aula de dança e mostrou que está aprendendo a coreografia que a jornalista Tati Machado ensinou ao vivo no programa.

Para quem não se lembra, a repórter da atração conquistou os telespectadores com seu carisma e bom humor durante as férias da apresentadora titular no mês passado. Em um momento de descontração no programa, Tati chegou a ensinar uma dancinha que viralizou nas redes sociais e fez o maior sucesso:

Tati Machado entregando carisma e dança em mais um vídeo de “Tá Ok”

pic.twitter.com/KeNv94nWWl — Central Reality (@centralreality) July 21, 2023

Patrícia não ficou para trás e mostrou que também tem muito gingado! Ela rebolou ao som de ‘Tá Ok’ durante uma treino com um coreógrafo: “Do programa direto para a volta às aulas de dança”, explicou Patrícia, que dedicou o vídeo à jornalista: "Essa foi em sua homenagem, Tati. Sei que você adora essa música”, disse a apresentadora.

A comunicadora também agradeceu seu professor de dança: “Muito obrigada, Felipe Teixeira. Tô aprendendo aos poucos!!”, disse Patrícia, que ganhou muitos elogios pelo vídeo nos comentários: “Pat! Tu arrasa”, elogiou Tati Machado. “Nossa arrasando muito, aí sim”, disse um fã. “Tá maravilhosa!”, comentou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Vale lembrar que Patrícia está à frente do ‘Encontro’, depois que a apresentadora Fátima Bernardes deixou o programa para se dedicar a outros projetos. A comunicadora também chegou a dividir o palco com o jornalista Manoel Soares, mas hoje, comanda a atração ao lado de co-apresentadores e repórteres como Tati Machado:

Zezé Di Camargo fica chocado com Patrícia Poeta:

Na última segunda-feira, 14, o cantor Zezé Di Camargo foi um dos convidados do programa matinal da Globo, o Encontro. Após ser apresentado por Patrícia Poeta na atração, o sertanejo se mostrou chocado com um detalhe da apresentadora! O artista ficou impactado com a aparência da jornalista e fez questão de elogiar a global.