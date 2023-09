Paolla Oliveira abre álbum de viagem nos Estados Unidos com Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira está acompanhando seu namorado, Diogo Nogueira, em turnê pelos Estados Unidos; confira o álbum de fotos!

A atriz Paolla Oliveira está curtindo demais a sua vida na estrada. A artista é viajando pelos Estados Unidos com seu namorado, o cantor Diogo Nogueira, que está fazendo uma turnê pela América do Norte. E nesta sexta-feira, 22, ela decidiu abrir o álbum de fotos da viagem para seus seguidores.

No feed de seu Instagram, a musa fez um compilado de registros dos últimos dias com o amado. O casal passou por cidades como Miami, Washington, Boston, Nova York e Chicago, sempre aproveitando para fazer cliques para seus seguidores.

Paolla surgiu curtindo momentos a sós com Diogo, além de curtir momentos deslumbrantes nos locais visitados. A atriz não deixou de mostrar sua beleza em fotos sozinha, onde ela surgiu curtindo o sol e se arrumando para os eventos.

"Confesso que andei vivendo e esquecendo de fazer registros incríveis. E mesmo assim tanta coisa que aconteceu essa semana. Cada uma delas deixou uma marca, um gosto, um sorriso… Lembrar é bom, mas a vida é agora. Bora em frente que tem mais", escreveu a artista na legenda da publicação. A turnê ainda terá mais três shows nos Estados Unidos.

Nos comentários, seus seguidores não deixaram de enaltecer as fotos. "Aaamooooo", escreveu a apresentadora Fernanda Gentil. "Perfeita demais, amo", elogiou fã. "Viver é melhor que postar", apontou outro. "Que mulher senhorrrr", disse mais um. "Os maiores", disse admirador. "Meus amores", declarou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira mostra reforma de sua mansão com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira vão morar juntos em breve! Para isso, o casal está reformando uma mansão no Rio de Janeiro, que será o futuro lar de sua família. No último dia 8, a atriz mostrou que a obra está em seus momentos finais.

A musa visitou o local, já com a reforma avançada, e exibiu os detalhes já finalizados para seus seguidores. Nos stories de seu Instagram, ela mostrou sua reação ao ver cômodos prontos pela primeira vez e se divertiu com o público.

Paolla mostrou que sua cozinha já está equipada e quase 100% finalizada, com móveis planejados e vários eletrodomésticos. "Vamos dar uma olhadinha no ambiente preferido do Diogo? Tá quase, vai sair minha gente! É aqui que eu vou aprender a cozinhar", brincou ela.

Ela também mostrou que seu quintal está quase pronto, embora cheio de entulhos da obra. No entanto, a famosa surgiu super animada com seu cantinho favorito, já com a reforma terminada. "Deixa eu contar uma boa notícia gente. Habemus closet!", disse a atriz com um sorrisão no rosto.

Ela mostrou o enorme quarto, cheio de armários planejas e prontinhos para receber seus looks mais do que estilosos. O local foi feito com uma iluminação especial, onde todas as divisórias foram decoradas com faixas de luz de LED para melhor visualização das roupas.

