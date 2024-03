O que o galã turco Can Yaman e a cantora Dua Lipa têm em comum? Entenda

Você sabia que a cantora inglesa Dua Lipa e o galã turco Can Yaman tem algo em comum? Saiba o que une os dois artistas

O ator de novelas turcas Can Yaman(34) desembarcou no Brasil na manhã do último sábado, 30, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Seu trabalho se tornou muito popular por aqui, mas o que muitos não sabem é que ele e a cantora Dua Lipa (28) tem algo em comum. Confira.

Can Yaman é escorpiano, turco e natural de Istambul. Apesar de nascer na capital da Turquia, ele possui ascendência albanesa, o avô do ator imigrou do Kosovo. E é ai que entra a cantora Dua Lipa. A artista pop nasceu em Londres, mas, igual Can, sua família também tem origem albanesa. Seus pais imigraram do Kosovo para o Reino Unido durante a Guerra Civil da Iugoslávia.

O nome completo da artista é Dua Lipa Alba, e seu nome significa "amor" em albanês. Apesar de ser nascida e criada na Inglaterra, a artista viveu parte de sua adolescência na cidade de Pristina, capital de Kosovo, país europeu que tem como idiomas o albanês e o sérvio.

Em 2022, Dua, inclusive, recebeu o título de cidadã albanesa pelo presidente da Albânia, Bajram Begaj. De acordo com o político, a cantora estaria divulgando internacionalmente o país de origem de sua família com sua música e arte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Em território brasileiro

O ator Can Yaman está no Brasil. Ele veio ao país para participar de um evento beneficente. Ao desembarcar, ele foi recebido por uma multidão de fãs. O aeroporto precisou reforçar o esquema de segurança devido à elevada quantidade de pessoas que estavam no local.

Nos vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver um grande número de admiradores de Can segurando cartazes e vibrando com a chegada dele ao país. O ator é muito popular por aqui, pois nos últimos anos, as novelas turcas começaram a cair no gosto do público brasileiro.