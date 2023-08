Qual é o verdadeiro nome de Dua Lipa? Saiba mais sobre a cantora que aparece em Barbie

Dua Lipa criou faixa exclusiva para o filme e fez participação especial

A cantora britânica Dua Lipa (27) se tornou assunto nas últimas semanas após o lançamento do filme Barbie. Autora da faixa Dance The Night, presente na trilha sonora do longa-metragem, a artista apareceu nas telonas do cinema como uma das bonecas. Saiba mais curiosidades sobre ela.

O nome completo da artista é Dua Lipa Alba , e seu nome significa "amor" em albanês. Apesar de ser nascida e criada no Reino Unido, a artista viveu parte de sua adolescência na cidade de Pristina, capital de Kosovo, país europeu que tem como idiomas o albanês e o sérvio.

A artista despontou internacionalmente no ano de 2017, quando lançou a canção New Rules que não demorou para se tornar um sucesso mundial. Desde então, ela lançou uma série de sucessos como One Kiss, Cold Heart, Levitating e Hallucinate.

No ano passado, a artista esteve no Brasil para realizar os shows da Future Nostalgia Tour, realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, durante o Rock in Rio. Na época, ela encantou os fãs ao compartilhar uma sequência de imagens curtindo o país.

Hoje, Dua Lipa acumula mais de 89 milhões de seguidores apenas em seu Instagram, onde tem mostrado sua rotina curtindo as férias na Albânia, país que faz divisa com Kosovo. A cantora deixa os fãs babando ao compartilhar fotos curtindo praias e os dias ensolarados no país.

Recentemente, ela confirmou que estaria envolvida romanticamente com o diretor francês Romain Gavras (41). Os dois já alimentavam rumores de um romance desde o início do ano, após serem flagrados juntos. Antes, Dua Lipa namorou Anwar Hadid (23), irmão de Gigi Hadid (28) e Bela Hadid (26).

CONFIRA FOTOS DE DUA LIPA NO BRASIL:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DUA LIPA (@dualipa)