Quem é Can Yaman e como ele se tornou tão popular no Brasil?

Protagonista de 'Senhor errado', o ator turco Can Yaman desembarcou no Brasil neste sábado. Saiba mais sobre a carreira de Can

Sem dúvidas, o ator turco Can Yaman (34) é um dos mais importantes no cenário do audiovisual da Turquia, mas o que muitas pessoas não sabem, ele também é bastante popular no Brasil. Ele desembarcou na manhã deste sabado, 30, no Aeroporto Internacional de Guarulhos e foi recebido por uma grande multidão, mas por que ele é tão famoso no Brasil?

Can Yaman é galã de novelas turcas, a mais popular delas é Senhor errado, disponível no catálogo Globoplay, foi assim que sua popularidade aumentou por aqui. Ele veio ao país para participar de um evento beneficente.

Ao desembarcar no Brasil, o ator foi recebido por uma multidão de fãs. O aeroporto precisou reforçar o esquema de segurança devido à elevada quantidade de pessoas que estavam no local. Nos vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver um grande número de admiradores de Can segurando cartazes e vibrando com a chegada dele ao país.

Nos últimos anos, as novelas turcas começaram a cair no gosto do público brasileiro. Com isso, as plataformas de streaming estão apostando ainda mais nas tramas da Turquia. Só no Globoplay tem mais de dez novelas em seu catálogo.

Can é turco, natural de Istambul, mas possui ascendência albanesa. O galã furou a bolha e se tornou notório em diversos países, entre eles a Itália, onde foi convidado para protagonizar a série Viola Come Il Mare. O artista foi projetado internacionalmente depois de protagonizar a novela Pássaro madrugador, que ganhou exibição entre 2018 e 2019, em países da África e Europa.

Não para por aí, além de ator, ele também é formado em Direito pela Universidade de Yeditepe, em Istambul, na Turquia. Ele chegou a atuar como advogado por alguns anos, mas abandonou a carreira para trabalhar atuando.