O que aconteceu com Kéfera? Atriz virou alvo de críticas após atitude inusitada

A influenciadora Kéfera Buchmann rendeu altos comentários nas redes sociais após fazer uma misturinha inusitada para burlar a dieta

Se dedicando cada vez mais à vida fitness, a influenciadora Kéfera Buchmann (30) tem chocado os fãs com toda a sua disciplina para manter o corpão em forma. Nesta quinta-feira, 16, a famosa virou alvo de críticas após mostrar uma estratégia inusitada para burlar sua dieta.

Através dos stories do Instagram, a artista revelou que tem seguido à risca sua dieta, mas às vezes tenta burlar a compulsão alimentar e a vontade de comer doces com uma misturinha de pepino com gelatina em pó diet.

“Tá com vontade de doce? Tá fazendo estratégia, igual eu, para a compulsão alimentar não atacar, para você ir lidando com ela? Tem um plano alimentar a ser seguido? Não estamos falando de ficar maluca aqui em, estamos falando de ajudar a nossa cabeça”, disse.

Poucas horas depois, a postagem da atriz acabou viralizando e rendendo altas críticas dos internautas, que acreditaram que ela estaria induzindo e apoiando pessoas que vivem com transtorno alimentar, como bulimia.

“A Kéfera fazendo um desserviço gigantesco nos stories, incentivando as pessoas a comerem pepino com gelatina diet quando tiverem vontade de doce e como estratégia pra tratar compulsão. Triste demais (porém zero surpresas) uma pessoa com tanta influência fazer isso”, disse uma internauta.

Em meio a reação negativa de diversas pessoas nas redes sociais, Kéfera veio a público explicar sua publicação. Ela disse que, de fato, gosta de comer pepino com gelatina em pó. Além disso, a famosa afirmou que sempre indicou que os fãs fossem em busca de profissionais sérios para falar sobre rotina e dieta.

“É uma parada que eu gosto de comer, fazer o que. Eu vim de uma semana falando sobre cuidado com compulsão alimentar, a importância de buscar ajuda profissional, aí vem a galera que não acompanha e pega um negócio pra causar”, apontou.

“Quem ficou engatilhado com a história do pepino com gelatina porque achou um incentivo… não sei nem como explica. Nunca passei dicas de dieta ou de treino aqui, eu mostro o que eu faço, e esses dias eu estava comendo um monte de chocolate”, completou.