Kéfera foca na academia, mostra corpo pós-treino e manda recado para Gracyanne Barbosa

Kéfera Buchmann exibiu dia de treino após realizar, há cerca de 3 meses, a lipo LAD

Kéfera Buchmann compartilhou um momento da rotina fitness com os seguidores no Instagram nesta quinta-feira (20). A influenciadora aproveitou o momento em que exercitava na academia e fez uma selfie no espelho. Na imagem, a atriz aparece além de mostrar o abdômen sarado. Adepta da vida saudável,compartilhou um momento da rotina fitness com os seguidores no Instagram nesta quinta-feira (20). A influenciadora aproveitou o momento em que exercitava na academia e fez uma selfie no espelho. Na imagem, a atriz aparece exibindo o corpo tonificado

"Tô no pique Gracyanne, comendo 1.200 ovos por mês", brincou Kéfera na legenda da publicação, fazendo referência a declaração da mulher do cantor Belo. Os fãs, é claro, exaltaram a empresária.

"Quando contorno e quantas curvas", observou uma. "Se eu tivesse um corpo desse, só tirava foto assim ou de costas", afirmou outra. "Nossa, você está maravilhosa!", destacou uma terceira. "Uau, que gata", apontou um. "Marombeira. Tá grandona", destacou uma. "Perfeita. Que corpão", babou outro. "Glúteo de milhões", notou uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kéfera Buchmann (@kefera)

Kéfera revela lipo e abre o jogo sobre procedimento

Recentemente, Kéfera contou aos fãs que fez uma lipo LAD e citou a dificuldade em manter o corpo.

"Agora vocês entenderam o meu sumiço dos Stories? Falei que estava em BH realizando um sonho, agora contei o que é.. Mas para manter esse sonho, é bem difícil. Tem que ser bem disciplinada, dieta reguladinha, treinar muito... Mas é a minha primeira calça de cintura baixa da vida. Acabei de comprar e estou em choque", relatou.

Kéfera também explicou por que não escondeu a cirurgia, como outras famosas têm o costume de fazer.

"Como mulher e influenciadora, achei importante compartilhar com vocês sobre minha cirurgia plástica. Eu poderia não falar e dizer que conquistei tudo 'só' malhando, como muitas pessoas fazem. Escolhi ser transparante, porque eu já me comparei muito com pessoas que depois descobri que já tinham feito muitos procedimentos até conquistar o corpo que mostram, e eu me sentia muito frustrada", confessou.