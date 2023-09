De top, Kéfera Buchmann choca ao exibir cintura fininha

A atriz Kéfera Buchmann impressionou os seguidores ao exibir a cintura fininha após lipoaspiração

Kéfera Buchmann impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto exibindo seu corpo. Ela realizou uma lipoaspiração recentemente, e mostrou que está muito satisfeita com a nova silhueta.

Na foto tirada no espelhado do elevador e publicada no feed do Instagram na tarde desta terça-feira, 19, a atriz surge usando um look de academia, um top e short azul, deixando em destaque sua cintura fininha e definida. "Skin keké bodybuilder", escreveu ela na legenda.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Deusa", disse uma seguidora. "Gata, sua beleza é igual obra da prefeitura, nunca tem fim", brincou outro. "Linda, quando crescer quero ser assim", falou uma fã. "Uma grande gostosa, eu diria!", afirmou uma admiradora.

Em recente entrevista ao Gshow, Kéfera explicou o motivo de falar abertamente sobre a lipoaspiração. "Fiz questão de falar porque, imagina, eu apareço diferente esteticamente e falo que foi com alimentação regrada e exercício físico? Acho que meu papel como mulher e influenciadora também é compartilhar isso para que outras mulheres vejam e entendam que teve uma cirurgia estética ali também", justificou.

"Acho importante para evitar comparação, e pensar: 'Poxa, também malho e não chego nesse resultado'. Tem muitas pessoas do meio [artístico] que acabam fazendo intervenção cirúrgica, que tem algum procedimento, não fala, e acaba gerando uma frustração em quem vê de fora. "Acho melhor ser transparente e contar", reforçou.

Confira a publicação:

Tatuagem em local secreto

A influenciadora digital Kéfera surpreendeu ao mostrar que fez uma tatuagem em um local discreto do seu corpo. A musa fez uma selfie na frente do espelho e abaixou uma parte do shorts para revelar a tattoo. A estrela fez uma pequena tatuagem na região do quadril, que é um local que costuma ficar escondido pela roupa íntima. "Mi pequeño abanico (meu pequeno leque)", disse ela na legenda.