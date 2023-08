Kéfera exibe resultado de lipoaspiração em sua barriga

Após passar por lipoaspiração, Kéfera impressiona ao surgir com a barriga reta à mostra

A atriz e influenciadora digital Kéfera agitou as redes sociais ao mostrar o resultado da lipoaspiração em seu corpo. Nesta semana, ela surgiu com a barriga reta à mostra para ostentar o resultado impecável do seu procedimento estético.

Na foto, a morena apareceu com uma blusa curtinha e calça jeans de cintura baixa, que deixou de fora a barriga repaginada dela. Recentemente, a artista contou que fez a lipoaspiração há pouco mais de um mês.

“Agora vocês entenderam o sumiço dos stories? Falei que estava em BH realizando um sonho, agora contei o que é. Mas, para manter esse sonho, é preciso ser bem disciplinada, dieta regradinha, treinar muito... É a minha primeira calça de cintura baixa na vida, estou em choque”, disse ela.

Então, Kéfera contou sobre a decisão de revelar o procedimento publicamente. “Achei importante compartilhar com vocês sobre minha cirurgia plástica. Eu poderia não falar e dizer que conquistei tudo só malhando, como muitas pessoas fazem. Escolhi ser transparente, porque eu já me comparei muito com pessoas que depois descobri que já haviam feito muitos procedimentos até conquistarem o corpo que mostram, e eu me sentia muito frustrada”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kéfera Buchmann (@kefera)

Kéfera está namorando

Recentemente, Kéfera contou que está namorando. Ela ainda não revelou a identidade do eleito, mas já se declarou nas redes sociais. "Eu amo viver com você o romance que eu sempre sonhei, te amo", se declarou na legenda da publicação que reuniu os registros.

Apesar de estarem em um relacionamento sério, Kéfera ainda não havia compartilhado muitas informações sobre o novo amado. Em uma caixinha de perguntas de seu Instagram, ela revelou que só iria expor o rapaz caso ele quisesse: "Por que eu forçaria ele a se expor sendo que ele não gosta e não quer? Credo, chega! Deixa meu nenê em paz! Se um dia ele quiser, ele aparece".