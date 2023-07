Kéfera publica fotos raras com namorado e web fica curiosa: 'Todo mundo dando zoom'

A influenciadora e atriz não compartilhou muitas informações sobre o novo namorado até o momento

Kéfera Buchmann, compartilhou com seus fãs e seguidores nesta segunda-feira, 17, fotos e vídeos raros ao lado de seu namorado, que segue no anonimato. "Eu amo viver com você o romance que eu sempre sonhei, te amo", se declarou na legenda da publicação que reuniu os registros.

No Dia dos Namorados deste ano, a atriz contou na web que havia sido pedida em namoro após cinco anos solteira. "Veio aí", legendou a publicação que mostrava um buquê de flores e um anel de compromisso.

Apesar de estarem em um relacionamento sério, Kéfera ainda não havia compartilhado muitas informações sobre o novo amado. Em uma caixinha de perguntas de seu Instagram, ela revelou que só iria expor o rapaz caso ele quisesse: "Por que eu forçaria ele a se expor sendo que ele não gosta e não quer? Credo, chega! Deixa meu nenê em paz! Se um dia ele quiser, ele aparece".

Antes de ser pedida em namoro, a influencer chegou a comentar sobre a relação dos dois e depois deletou a postagem. "Me Deus crise de ansiedade compartilhar sobre meu boy aqui na internet, aí apaguei tudo. Se um dia eu me sentir à vontade pra mostrar, eu mostro. Não é por mal, espero que entendam", disse na ocasião.

Continuando: "Mas já estou melhor. É que 13 anos de internet me deixaram com alguns traumas em relação à exposição e dividir detalhes da vida pessoal. Ainda mais depois de cinco anos solteira, eu nem lembrava mais como era ter alguém kkkk".

Na publicação feita nesta segunda os internautas ficaram morrendo de curiosidade e encheram a publicação de comentarios: "Todos que deram Zoom no vídeo e desfocou", comentou uma, "3 todo mundo dando zoom", apontou outri "Eu dei zoom, bonito hein Kéh?! Seu namorado tem namorada?", brincou uma terceira.