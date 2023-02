Nicole Bahls explica reconciliação com namorado após polêmica de traição: 'Desentendimento'

Nicole Bahls descobriu uma traição de seu namorado Marcelo Viana; a modelo anunciou que já se reconciliou com o amado e se declarou para ele

Nicole Bahls (37) voltou com o namorado, o empresário Marcelo Viana. A influenciadora descobriu que ele trocava mensagens picantes com outras mulheres nas redes sociais e anunciou o fim do relacionamento na última sexta-feira (24). Entretanto, os dois foram vistos juntos durante o Desfile das Campeãs, que aconteceu na Sapucaí no sábado (25). "Desentendimento", explicou ela em conversa com a CARAS Brasil no camarote Mar.

Os dois assumiram o relacionamento em abril de 2022 e começaram a morar juntos em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao jornal Extra após o término, Nicole Bahls contou que não foi a primeira vez que flagrou Marcelo em conversas com outras mulheres e que ficou desconfortável.

"Estou muito triste. Sou muito fiel aos meus relacionamentos. Acho inaceitável mensagens de uma pessoa que dorme todos os dias comigo, convidando pessoas para jantar e outros convites pela internet, me expondo a motivos de chacota", afirmou a modelo. "Acho inaceitável a falta de cuidado com a exposição desnecessária. A única coisa que preciso é respeito", completou ela.

Entretanto, os dois foram vistos juntos no último sábado (25). Nicole esteve presente no camarote Mar, durante o Desfile das Campeãs na Sapucaí. Ela ainda se declarou para o amado em uma publicação em seu perfil do Instagram. Ela postou uma foto dos dois abraçados e escreveu: "Meu amor". A influenciadora explicou o que aconteceu à CARAS Brasil. "Tive um desentendimento com o Marcelo, mas a gente conversou e está tudo bem agora. Está em paz", disparou ela na ocasião.

Não é a primeira vez que Nicole Bahls é traída em um relacionamento amoroso. Em julho de 2021, ela se divorciou de Marcelo Bimbi após três anos de casamento, e sete anos da relação no total. Ela descobriu que ele era infiel por meio da imprensa, ao ver fotos do ex-marido com outra.