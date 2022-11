Nicole Bahls relata agressão após sofrer traição de um ex: "seio de fora"

Modelo Nicole Bahls descobriu traição de um ex-namorado e não reagiu bem

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 09h19

A modelo Nicole Bahls participou do podcast Quem Pode Pod e contou uma situação chata que passou com uma ex-paixão.

Durante a entrevista com as apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ela falou sobre o tema infidelidade. Ela deixou claro que também já traiu, além de ser traída. Mas nessa ocasião, se descontrolou com o boy após descobrir o caso.

“Eu nunca fui daquela que vai tirar satisfação com mulher, ou fica chateada com a mulher, eu sempre fui daquela que fica chateada com o cara! Meu relacionamento é com você, não é com o outro. Então, se alguém me deve satisfação, eu vou cobrar de você!”, contou.

"Uma vez eu peguei um no soco. Ele estava lá por Salvador, o ‘bofe’ é de Salvador, fica a dica. Aí, ele brigou com um amigo, esse amigo era meu conhecido, aí o amigo com raiva dele, me liga de madrugada e diz ‘fulaninho ficou com fulaninha", alertou.

“E o bofe estava vindo para casa, ele ia chegar direto da balada como se nada tivesse acontecido, do jeito que eu abri a porta, quando ele chegou do aeroporto 5 horas da manhã, foi só soco!”,contou. Durante as agressões, a modelo afirmou que chegou a ficar com o seio de fora.

Confira o vídeo de Nicole Bahls no podcast: