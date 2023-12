Neymar Jr desabafa após término com Bruna Biancardi: “Valorize as pessoas”

Neymar Jr rompe o silêncio após fim do namoro com Bruna Biancardi e compartilha mensagem sobre valorizar quem esteve ao seu lado em momentos difíceis

Nesta quinta-feira, 07, o jogador de futebol Neymar Jr quebrou o silêncio após o término de seu namoro com a influenciadora digital Bruna Biancardi. Através de seu perfil nas redes sociais, o craque compartilhou uma mensagem enigmática sobre valorização que pode ser interpretada como um desabafo após o rompimento com a mãe de sua filha, a pequena Mavie.

Através do stories em seu perfil no Instagram, Neymar Jr compartilhou uma foto em preto e branco com uma frase reflexiva sobre um momento delicado em sua vida: “Valorize as pessoas que ficam com você durante a tempestade, porque em dia de sol qualquer praia fica cheia”, diz a mensagem enigmática compartilhada pelo craque.

Neymar Jr compartilha mensagem enigmática nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Embora a frase não tenha sido endereçada à influenciadora, essa é a primeira vez que o jogador de futebol se pronuncia sobre seus sentimentos desde que a relação chegou ao fim, conforme revelado pela influenciadora no final do mês passado. Em um comunicado divulgado em suas redes sociais, Bruna expôs o fim do namoro.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, a influenciadora explicou a relação.

Vale lembrar que a declaração de Bruna surgiu pouco tempo após circularem rumores sobre mais um dos festões do craque da Seleção Brasileira. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, o jogador estaria interessado em uma das convidadas de sua farra, porém, teria sido rejeitado durante a celebração.

Essa não foi a única vez que surgiram especulações sobre as puladas de cerca do jogador de futebol. Durante seu namoro com Bruna, ele chegou a assumir uma traição publicamente, mas os rumores envolvendo outras mulheres não deixaram de circular após seu pedido de desculpa e ele foi acusado de trair a influenciadora seis vezes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Neymar e Bruna Biancardi comemoraram mesversário da filha:

No mês passado, Bruna Biancardi ganhou uma festinha surpresa para comemorar o primeiro mês de vida da filha, Mavie. O evento foi organizado por sua melhor amiga e madrinha da menina, Hanna Carvalho, e contou com a presença do pai da pequena. No entanto, a celebração aconteceu no mesmo dia em que a mansão de seus pais foi invadida.

Por isso, para celebrar o segundo mês de vida da pequena, a influenciadora digital Bruna Biancardi decidiu dispensar as festas e comemorou de forma discreta, ao abrir um álbum de vídeos inéditos para agradecer a maior bênção de sua vida, sua filha. Neymar também se declarou através das redes sociais; confira as declarações do ex-casal.