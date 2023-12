Bruna Biancardi celebra segundo mês da filha com Neymar Jr: ‘Benção'

Ex-namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi compartilha cliques inéditos para agradecer bençãos no segundo mês de vida da filha, Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi está em festa nesta quarta-feira, 6! Isso porque a sua filha com o jogador de futebol Neymar Jr acaba de completar mais um mês de vida. Para celebrar a data especial, a ex-namorada do craque da Seleção Brasileira abriu um álbum de vídeos inéditos para agradecer sua maior benção, a pequena Mavie.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Bruna reuniu dezenas de vídeos que retratam os primeiros dois meses de vida de sua recém-nascida. Os registros incluem desde o nascimento até as primeiras sonecas, banhos, trocas de fralda, amamentação e diversos outros momentos especiais dessa jornada na maternidade ao lado da pequena.

A modelo, que anunciou a separação do pai da menina recentemente, fez questão de deixar um agradecimento comovente na legenda da publicação: “Feliz dois meses, filha”, escreveu Bruna, que acrescentou a letra da canção que toca ao fundo do vídeo: “Deus, ainda estou contando minhas bênçãos, tudo o que fizeste na minha vida”, iniciou.

“Quanto mais eu olho nos detalhes, quanto mais da tua bondade eu encontro”, Bruna concluiu a legenda da publicação, que teve seus comentários limitados apenas para pessoas próximas: “Conexão de outro mundo!!! Pedacinho do céu aqui na terra!”, disse uma amiga da influenciadora. “Como passa rápido. Aproveite cada segundo”, comentou outra.

Vale lembrar que Bruna anunciou o término do relacionamento com Neymar Jr no final do mês passado, sem revelar o motivo exato da separação. No comunicado, a influenciadora esclareceu apenas que a relação entre eles se restringe à criação da filha, que chegou ao mundo no dia 6 de outubro deste ano em um hospital em São Paulo.

É importante mencionar também que no último mês Bruna ganhou uma festinha surpresa para comemorar o primeiro mês de vida da filha. O evento foi organizado por sua melhor amiga e madrinha da menina, Hanna Carvalho, e contou com a presença do pai da pequena. No entanto, a celebração aconteceu no mesmo dia em que a mansão de seus pais foi invadida.

Neymar Jr celebrou os dois meses de sua filha:

Em suas redes sociais, o jogador de futebol Neymar Jr também comemorou o segundo mês de vida da filha com uma participação muito especial! É que seu primogênito, Davi Lucca, que está com 12 anos e é fruto de um antigo relacionamento com a empresária Carol Dantas, está visitando o pai no Brasil e pode comemorar ao lado da irmã.

Por isso, os dois os filhos de Neymar Jr.encantaram ao surgirem juntinhos em um novo clique postado pelo jogador de futebol em seu perfil no Instagram. No registro, o filho mais velho apareceu segurando a irmãzinha recém-nascida no colo e babando por ela durante a celebração de seu segundo mês de vida; confira o momento especial em família.