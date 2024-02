Neto de Abilio Diniz vai ao velório do avô junto com Mariana Rios

Mariana Rios apoia o namorado, Juca Diniz, durante o velório do avô, Abilio Diniz, no Estádio do Morumbi nesta segunda-feira, 19

A atriz Mariana Rios demonstrou o seu apoio ao acompanhar o namorado, Juca Diniz, ao velório do avô, o empresário Abilio Diniz. Os dois chegaram ao local da despedida, que é no Estádio do Morumbi, em São Paulo, de mãos dadas e com roupas pretas em sinal de luto.

Mariana e Juca estão juntos desde meados de 2023, mas vivem um relacionamento discreto e quase não aparecem juntos publicamente. Porém, neste momento de despedida, eles abriram uma exceção e foram fotografados lado a lado.

Mais cedo, a artista prestou uma homenagem para o avô do namorado em um post nas redes sociais. "Acredito que todos temos uma missão aqui. Cabe a nós buscar por esse propósito ao longo da vida! Quão maravilhoso é quando nos encontramos dentro de nós mesmos, contribuindo assim para o crescimento de todos aqueles que estão a nossa volta! Abílio deixa um legado de inspiração, força e amor! Um ser humano que foi verdadeiro protagonista em sua vida! No tempo que nos é dado por Deus, temos a chance de cativar as pessoas e plantar a semente da esperança em seus corações!

Esse é o verdadeiro desígnio e Abílio o cumpriu brilhantemente! Que a espiritualidade e seu filho amado João Paulo, o recebam de braços abertos! Meu eterno carinho e admiração!", disse ela.

Juca Diniz e Mariana Rios - Foto: Natalia Rampinelli/ Agnews

Morte de Abilio Diniz

O empresário Abilio Diniz faleceu neste domingo, 18, aos 87 anos de idade. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para o tratamento de pneumonia após passar mal durante uma viagem aos Estados Unidos. Ele voltou ao Brasil às pressas em um avião com UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A morte dele foi confirmada por uma nota oficial divulgada pela família na noite deste domingo. “É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho”, informaram.