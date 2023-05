Não quer casar? Luan Santana termina segundo noivado em menos de três anos

Luan Santana termina segundo noivado desde 2020; cantor surpreendeu os fãs com a decisão confirmada nesta segunda (29)

A notícia de que o ator Luan Santana terminou seu noivado com a modelo Izabela Cunha nesta semana pegou os fãs de surpresa nas redes sociais. Isso porque essa não é a primeira vez que o sertanejo desiste de subir ao altar.

Em outubro de 2020, o ator terminou outro noivado , dessa vez com Jade Magalhães. Entre idas e vindas, os dois ficaram juntos por 12 anos. Na época, o casal o casamento adiado por conta da pandemia, o que acabou esfriando a relação.

Sem shows em sua agenda por culpa das questões sanitárias, o casal chegou a morar juntos na fazenda do sertanejo para ter a experiência antes de subirem no altar. A ideia era morarem no apartamento que ele comprou para os dois, mas o imóvel acabou não ficando pronto.

Após a experiência frustrada, os dois terminaram o casamento mesmo com os preparativos iniciados.

LUAN SANTANA TERMINA NOVAMENTE

Agora, menos de três anos depois, foi a vez de Luan Santana terminar o relacionamento com Izabella Cunha . Os dois estavam juntos há quase dois anos e ficaram noivos no ano passado, após apenas dez meses de relacionamento.

Em março deste ano, os dois foram alvos de rumores de que iriam se casar em uma cidade de Minas Gerais. “Falaram que eu ia casar na minha cidade [Poços de Caldas]. Infelizmente nem eu fui convidada para o meu casamento. Não estava sabendo de nada”, disse ela na época.

Em janeiro deste ano, Luan Santana fez uma declaração para celebrar o aniversário de Izabela Cunha. "É muito difícil às vezes falar sobre mim, mas falar de você é fácil. Acho que é assim quando a gente ama. E eu amo sua alma, seus humores e até as fraquezas, que todo mundo tem. Mas ninguém tem uma boca tão gostosa e tão macia de beijar, ninguém tem o corpo mais lindo, ninguém tem o cabelo mais cheiroso", começou o cantor.