Não foi a primeira vez! Relembre outros shows que Taylor Swift precisou cancelar

Taylor Swift cancelou show no Rio de Janeiro neste sábado, 18, quando fãs já estavam dentro de estádio

Taylor Swift deu o que falar na web na tarde deste sábado, 18, após cancelar show no Rio de Janeiro quando fãs já estavam dentro do estádio. Nas redes sociais, a cantora comunicou o adiamento do show para preservar a segurança das pessoas devido ao calor intenso na cidade. Essa, porém, não foi a primeira vez que a artista precisou adiar uma apresentação. Relembre outros shows que Taylor Swift cancelou.

Em 10 de novembro deste ano, Taylor Swift iria apresentar seu segundo show em Buenos Aires, na Argentina, com a The Eras Tour. A cantora, porém, cancelou a apresentação devido a uma forte tempestade na capital. No momento do anúncio da decisão, muitos fãs argentinos já estavam na fila para o show.

"Adoro um show na chuva, mas nunca colocarei meus fãs ou meus colegas artistas e equipe em perigo. Remarcamos o show desta noite em Buenos Aires para domingo porque o tempo está tão caótico, que seria inseguro tentar realizar este show. A boa notícia é que poderei ficar na Argentina por mais tempo", compartilhou Taylor Swift nas redes sociais. Adiado, o show foi realizado no domingo, 12.

Outro momento no qual Taylor Swift também precisou cancelar seus shows foi em 2020, com a chegada da pandemia. Na época, a cantora estava em turnê mundial com a Lover Fest e viria para o Brasil para dois shows em São Paulo, nos dias 18 e 19 de julho do mesmo ano. As datas foram adiadas para 2021, mas precisaram ser canceladas sem reposição com a continuação da pandemia.

“Não gosto de vir aqui dar notícias que me deixam triste. Me desculpem, mas não conseguimos remarcar os shows que cancelamos. Embora o reembolso esteja disponível desde que adiamos Lover Fest, muitos de vocês mantiveram seus ingressos, assim como eu mantive a esperança de poder remarcar. [...] Essa é uma pandemia sem precedentes que mudou os planos de todo mundo e ninguém sabe como será o cenário de turnês no futuro próximo”, comunicou a artista, na época.

Na tarde deste sábado, 18, Taylor Swift deu o que falar entre os internautas após cancelar show no Rio de Janeiro quando fãs já se encontravam dentro do Estádio Nilton Santos. "Foi tomada a decisão de adiar o show dessa noite devido à temperatura extrema do Rio. A segurança e bem-estar de meus fãs, colegas de palco e equipe sempre vieram e sempre virão primeiro", escreveu Taylor Swift nas redes sociais. O show foi adiado para a próxima segunda-feira, 20.

A primeira apresentação da cantora no Brasil com a The Eras Tour, realizada na noite da última sexta-feira, 17, ficou marcada pela morte de Ana Clara Benevides, jovem de 23 anos que compareceu ao show, e a sensação térmica no estádio de 60 graus celsius.