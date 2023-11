Taylor Swift: O que se sabe até agora sobre a morte de fã no show da cantora? Confira

Show de Taylor Swift na noite da última sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro, ficou marcado por tragédia

O show de Taylor Swift na noite da última sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro, ficou marcado por uma tragédia. Fã da cantora norte-americana, Ana Clara Benevides perdeu a vida no evento e deixou a web em choque. Confira o que se sabe até agora sobre a morte da jovem de 23 anos no show da cantora.

Natural de Sonora, no Mato Grosso do Sul, Ana Clara Benevides tinha 23 anos e estudava psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis. A jovem viajou até o Rio de Janeiro para assistir a apresentação de Taylor Swift , de quem era fã.

Com um show marcado por altas temperaturas, o calor registrado dentro do estádio durante a apresentação chegou a sensação térmica de 60 graus celsius e cerca de mil desmaios de fãs aconteceram. De acordo com informações do portal G1, Ana Clara Benevides foi acompanhada da amiga Daniela para o evento e, segundo a colega, ela desmaiou na segunda música performada por Taylor Swift .

Em nota, a organizadora do evento, TF4, informou a morte da jovem e contou que ela foi atendida por equipe de brigadistas e encaminhada para posto médico após passar mal: "É com muita tristeza que informamos o falecimento de Ana Clara Benevides Machado, 23 anos. Na noite de ontem, Ana Clara se sentiu mal e foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos, sendo encaminhada ao posto médico do Estádio Nilton Santos para o protocolo de primeiros socorros".

Leia também: O que aconteceu com Anahí? Entenda motivo da cantora deixar show do RBD