O que aconteceu com Anahí? Entenda motivo da cantora deixar show do RBD

Anahí chamou a atenção dos fãs na noite da última sexta-feira, 17, ao deixar show do RBD antes da apresentação terminar

Anahí (40) chamou a atenção dos fãs na noite da última sexta-feira, 17, ao deixar o show do RBD em São Paulo antes da apresentação terminar para ir ao hospital. Entenda o motivo da cantora ter deixado a performance e o que aconteceu com a artista.

Na última quinta-feira, 16, Anahí se queixou de dores no corpo nas redes sociais e revelou que estava com 38,6º de febre: "Tive a pior noite. Meus ossos doem. Não sei o que está acontecendo. Não é Covid, creio eu, tive recentemente pela quinta vez". “Meu querido Brasil, Ainda não sabemos o que eu tenho, os médicos já estão aqui e vamos fazer exames. Darei o meu melhor nos shows que nos restam, espero poder fazer jus ao que vocês merecem”, acrescentou.

Durante a apresentação do dia seguinte, após cerca de uma hora de show, a estrela precisou deixar o palco para buscar atendimento médico. Após a artista deixar o local, o grupo seguiu com a performance. Christian Chavez contou que ela foi ao hospital e pediu para os amigos continuarem o show: "É o que vocês merecem e o que ela queria".

Posteriormente, Anahí compartilhou os sentimentos de deixar um show por uma questão de saúde pela primeira vez na carreira. "Queridos amigos, pela primeira vez na minha vida tive que abandonar um show devido a um problema de saúde. Meu coração está em pedaços porque realmente era o que eu menos desejaria", declarou nas redes sociais.

A cantora do RBD explicou que teve o diagnóstico de infecção renal grave após a passagem pelo hospital : "Passei vários dias com dores insuportáveis nas costelas e cabeça. Febre alta e calafrios. De acordo com os exames de sangue e ultrassom que foram realizados em mim, estou com uma infecção renal grave, muita inflamação e dor".

"Estou nas mãos dos médicos e, neste momento, pensando no mais importante que é a saúde. Obrigada pelo carinho, Brasil, e peço desculpas por ter que sair faltando quatro músicas para finalizar o show", completou Anahí, que não deixou claro se se estará presente nas últimas apresentações da Soy Rebelde Tour em São Paulo, neste sábado, 18, e domingo, 19.