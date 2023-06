Não ficou desamparada: mãe dos filhos de Gugu Liberato ganha pensão generosa

Mãe dos filhos de Gugu Liberato ganha pensão generosa; veja os valores

Mãe dos filhos de Gugu Liberato, a médica Rose Miriam di Matteo não está de mãos abanando após a decisão da Justiça que reconheceu o testamento deixado pelo apresentador como válido. Isso porque ela recebe uma pensão farta ao mês.

De acordo com informações do advogado da médica publicado pelo jornal Extra, ela recebe por mês um valor fixo de 10 mil dólares, o equivalente a R$ 48 mil na cotação atual. O valor foi firmado pela Justiça após a morte do apresentador.

Ainda de acordo com informações publicadas pelo jornal, Gugu deixou para a mãe de seus herdeiros uma confortável mansão avaliada em R$ 6 milhões. O imóvel fica em Alphaville, na Grande São Paulo. Ele concedeu a posse para Rose Miriam quando ainda estava vivo, em 2012.

O advogado, porém, contou que ela não ficou com a mansão. Após receber o imóvel, ela transferiu o bem para o nome dos três filhos, João Augusto Liberato e as gêmeas Sofia e Marina Liberato. Todos moram fora do Brasil.

Filhas gêmeas de Gugu Liberato curtem momento com a mãe

As gêmeas Sofia e Marina Liberato, filhas do apresentador Gugu Liberato, aproveitaram a viagem ao Brasil neste mês para atualizar as fotos nas redes sociais. Desta vez, as duas surgiram em novas fotos com a mãe, Rose Miriam Di Mateo.

A imagem delas foi feita enquanto estava com look elegantes em uma casa luxuosa durante uma noite em família. Elas também surgiram em uma foto com a avó materna, Odete Lima de Souza. “As mulheres da família”, disse Sofia na legenda do post.

Atualmente, a família disputa na justiça para que Rose Miriam a possibilidade de ser reconhecida uma união estável com o apresentador antes de sua morte. Gugu deixou uma herança estimada em R$ 1 bilhão.