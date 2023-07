Namorado da cunhada de Neymar já posou com craque do futebol; saiba quem é

Bianca Biancardi defendeu a irmã, Bruna, após novos flertes de Neymar serem divulgados

Bianca Biancardi se tornou assunto na tarde da última sexta-feira, 30, ao publicar um recado para Neymar Jr., noivo de sua irmã, Bruna Biancardi. A nutricionista reprovou o deboche do atleta e defendeu a influenciadora em meio à traição do craque. Após o texto, muitos internautas elogiaram a atitude da profissional e os elogios chegaram ao seu namorado, Bruno Hernandes Gallegos.

O namorado de Bianca é bastante discreto nas redes sociais, apesar dos elogios que tem recebido. Em uma de suas últimas publicações, o bancário aparece ao lado de Neymar e Lionel Messi, um dos maiores nomes do futebol mundial, que joga no Paris Saint Germain, mesmo time que o atleta brasileiro defende.

"Craques! Mais uma pra conta! Raphinha voando... Time do society tá formado", escreveu ele, na legenda da publicação. Em outras fotos de seu perfil, muitos internautas estão parabenizando a relação dele com Bianca, que defendeu sua irmã após o atleta debochar sobre outras acusações de traição e flertes durante a gravidez de sua noiva.

Sua última publicação ao lado de Bianca foi feita em janeiro de 2022, e na legenda ele celebra a virada do Ano Novo ao lado da amada. "Melhor presente dos últimos anos.. Pronto para muitas outras viradas e a vida ao seu lado!", escreveu ele, que comemorou o ano novo na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte.

Bruno é bacharel em administração de negócios, formado pela faculdade ESPM, e também possui cursos em outras instituições como a Saint Paul Escola de Negócios e a Escola de Negócios e Finanças de Londres. Atualmente, ele trabalha como Bancário em uma empresa de investimentos financeiros e é fluente em Inglês e Espanhol.

CONFIRA FOTO DO NAMORADO DE BIANCA, CUNHADA DE NEYMAR, AO LADO DE MESSI: