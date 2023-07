Quem é o namorado da cunhada de Neymar? Bancário está recebendo elogios na web

Cunhada de Neymar se tornou assunto nesta sexta-feira, 30, após recado para o jogador

Bianca Biancardi se tornou assunto na tarde desta sexta-feira, 30, ao publicar um recado para Neymar Jr., noivo de sua irmã, Bruna Biancardi. A nutricionista recebeu muitos elogios nas redes sociais, que se estenderam para o seu namorado, Bruno Hernandes Gallegos, que tem recebido diversos comentários positivos em seu perfil do Instagram.

O namorado da cunhada de Neymar acumula pouco mais de 1.400 seguidores em seu perfil do Instagram . Nas fotos, muitos internautas estão parabenizando a relação dele com Bianca, que defendeu sua irmã após o atleta debochar sobre outras acusações de traição e flertes durante a gravidez de sua noiva.

"Parabéns por ter a esposa que tem, ela foi mais que necessária, fez o que qualquer pessoa faria por uma irmã", escreveu uma. "Melhor investimento da vida um homem, uma mulher linda, com caráter e dignidade. Parabéns!", disse outro. "Bianca Biancardi mais que necessária! Virei fã! Aplaudindo de pé o posicionamento dela", comentou um terceiro.

Bruno é bacharel em administração de negócios, formado pela faculdade ESPM, e também possui cursos em outras instituições como a Saint Paul Escola de Negócios e a Escola de Negócios e Finanças de Londres. Atualmente, ele trabalha como Bancário em uma empresa de investimentos financeiros e é fluente em Inglês e Espanhol.

Leia também:Luana Piovani vibra com carta da cunhada de Neymar

Em seu perfil do Instagram, o namorado da cunhada de Neymar costuma compartilhar imagens de viagens que fez ao lado dos amigos, tendo muitas fotos em pontos turísticos ao redor do mundo. Além disso, ele também tem fotos ao lado do jogador brasileiro e de grandes nomes do futebol mundial, como Lionel Messi.

Sua última publicação ao lado de Bianca foi feita em janeiro de 2022, e na legenda ele celebra a virada do Ano Novo ao lado da amada. "Melhor presente dos últimos anos.. Pronto para muitas outras viradas e a vida ao seu lado!", escreveu ele, que comemorou o ano novo na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte.

CONFIRA FOTOS DE BIANCA BIANCARDI, CUNHADA DE NEYMAR, E O NAMORADO