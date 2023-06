Conheça outros flertes de Neymar: Craque teria investido em modelo e estudante de arquitetura

Neymar teria mandado mensagens para outras duas mulheres durante o relacionamento com Bruna Biancardi

Neymar voltou a se tornar assunto nesta semana com novas exposições quanto aos supostos casos de infidelidade à noiva grávida, Bruna Biancardi. Nesta quinta-feira, 29, a estudante de arquitetura Isis Mesquita compartilhou imagens de flertes supostamente vindos do atleta e, um dia antes, na quarta, 28, a modelo Celeste Bright também mostrou uma suposta investida do jogador.

Isis tornou público um print de uma suposta conversa com Neymar , em que o atleta reage à algumas fotos compartilhadas nos Stories do Instagram da jovem com o emoji de fogo às fotos dela. A primeira investida do atleta supostamente aconteceu enquanto ele estava solteiro, porém, a última compartilhada teria acontecido em fevereiro deste ano, após ele reatar com a noiva.

A jovem reside em São Paulo e ingressou na turma de 2022 do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAU - USP. Seu perfil do Instagram está privado, porém, ela acumula mais de 72 mil seguidores e 38 publicações. Segundo o site Quem, ela teria divulgado os prints em seu perfil do Twitter, que se encontra fora do ar.

Já a modelo internacional Celeste Bright usou o perfil do Instagram para expor os prints de uma suposta conversa com o craque. Na imagem, Neymar reage a um Stories usando o emoji que imita palmas, e a influenciadora aproveitou o momento para fazer uma reflexão: "Se você tem uma namorada ou uma esposa, não mande mensagens diretas para outras garotas. Isso é errado e muito desrespeitoso com a sua significante parceira."

A modelo mora nos Estados Unidos e acumulava mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram, que também está fora do ar. Além disso, ela também possui contas no Twitter e OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto. A suposta investida de Neymar teria acontecido pouco tempo após ele pedir perdão à noiva pela traição com a influenciadora Fernanda Campos.

