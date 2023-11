Naiara Azevedo recebeu declaração de amor de ex-marido após BBB 22: "Menina incrível"

Ex-marido de Naiara Azevedo enviou mensagem se declarando para cantora após eliminação emocionante no BBB 22

Dois anos após se separar de Rafael Cabral, a cantora Naiara Azevedo revelou que foi vítima de violência doméstica. Na madrugada desta quinta-feira, 30, ela prestou queixa contra o ex-marido, que por diversas vezes já fez declarações de amor. Em 2022, após deixar o BBB 22, o empresário fez a sertaneja chorar durante entrevista.

Na ocasião, Naiara participava do programa Fora da Casa, quando foi surpreendida por uma mensagem do ex-marido, que garantiu ter se orgulhado da passagem da artista pelo reality global.

"O maior objetivo seu, o mais importante, foi as pessoas de fora que sentiram toda a sua verdade. Pode ter certeza, você é uma menina incrível, que tenho muito orgulho. Obrigado por poder viver momentos, situações e emoções ao seu lado", diz Rafael.

Emocionada, Naiara confessou que tinha medo de ter envergonhado a família e as pessoas próximas que gostavam dela. Ela completou dizendo que sempre estava se comunicando com o ex-marido. "Tenho um grande carinho e respeito pelo Rafael. Só falamos por telefone. Estamos seguindo todas as normas para cumprir agenda", relatou.

Ainda um pouco abalada por sua eliminação, Naiara, que por semanas havia ficado angustiada quanto a sua participação no programa, finalizou relembrando o carinho que recebia do avô.

Leia também: Antes de denúncias, Naiara Azevedo falou sobre divórcio: 'Melhores amigos'

"Minha maior conquista, muito maior que R$ 1,5 milhão, foi ouvir da boca das pessoas que amo que sentem orgulho de mim. Era só isso que queria ouvir, é algo muito maior. (...) Meu avô sempre dizia: 'O bem mais valioso que alguém pode possuir é o nome dele'", encerra Naiara.

PRESTOU QUEIXA NA DELEGACIA

A cantora Naiara Azevedo registrou queixa na madrugada desta quinta-feira, 30, após ser vítima de violência doméstica. Ela procurou a Polícia Civil e registrou a ocorrência que teria acontecido horas antes.

A artista foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) dentro da central, em Goiânia. As informações são do g1, que conversou com um agente que estava no local. Ele confirmou a história.

“A Naiara esteve aqui na Central de Flagrantes e nós a encaminhamos para a Deam que fica aqui dentro por violência doméstica”. Até o momento, a assessoria da artista e os familiares ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Muito querida no meio sertanejo, Naiara Azevedoestou em todo o Brasil com o hit 50 Reais. Ela também ganhou fãs quando participou do BBB22. Apesar da curta participação, ela fez sucesso com seu jeito espontâneo.