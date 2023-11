Antes de denúncias, Naiara Azevedo falou sobre divórcio: 'Melhores amigos'

Logo após sair do 'BBB 22', Naiara Azevedo falou sobre saudade do ex-marido e motivo de terem se separado em 2021 após 10 anos de casamento

A cantora Naiara Azevedo e Rafael Cabral foram casados por dez anos antes de se divorciarem em 2021. Logo após sair do BBB 22, a sertaneja falou para Ana Maria Braga, no Mais Você, que estava com saudade do ex-marido e revelou o motivo de terem terminado.

Na época, antes das denúncias de violência doméstica virem a público, a ex-BBB declarou que eles eram melhores amigos e que por isso a relação teria chegado ao fim.

"É porque eu e o Rafa começamos nossa relação como melhores amigos, acabou evoluindo para um relacionamento, quando a gente entendeu que não tava fazendo bem um pro outro decidimos nos separar...", explicou.

"A gente era casado, tínhamos o compromisso de fidelidade um com o outro, mas estávamos vivendo momentos diferentes, não estávamos felizes... diferença que quando estávamos casados tínhamos papel assinado e usávamos aliança, fez parte da minha história não tenho vergonha disso", comentou sobre continuarem amigos e por isso ter sentido falta dele.

Contudo, nesta quinta-feira, 30, notícias divulgadas por Leo Dias mostram que o sentimento da famosa teria mudado após descobrir que seus bens estão apenas no nome do ex-marido. Além disso, ela estaria com medo dele por conta de violência doméstica e teria pedido uma medida protetiva urgente.

Naiara Azevedo presta queixa

A cantora Naiara Azevedo registrou queixa na madrugada desta quinta-feira, 30, após ser vítima de violência doméstica. Ela procurou a Polícia Civil e registrou a ocorrência que teria acontecido horas antes.

A artista foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) dentro da central, em Goiânia. As informações são do g1, que conversou com um agente que estava no local. Ele confirmou a história.

“A Naiara esteve aqui na Central de Flagrantes e nós a encaminhamos para a Deam que fica aqui dentro por violência doméstica”. Até o momento, a assessoria da artista e os familiares ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Muito querida no meio sertanejo, Naiara Azevedoestou em todo o Brasil com o hit 50 Reais. Ela também ganhou fãs quando participou do BBB22. Apesar da curta participação, ela fez sucesso com seu jeito espontâneo.