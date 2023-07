Mistério: mulher encontra criança perdida em estrada, some e reaparece dias depois

Mulher encontra criança perdida em estrada; história está deixando os internautas perplexos

O misterioso desaparecimento de uma mulher de 31 anos ganhou um capítulo controverso nesta segunda-feira, 17. É que ela foi retornou com vida para casa após ficar sumida por mais de três dias.

O caso ganhou grande repercussão na mídia internacional no final de semana. Segundo os primeiros relatos, Carlethia "Carlee" Nichole Russell estava em uma estrada quando viu uma criança abandonada. Ela ligou para o 911 (o equivalente ao 190 nos Estados Unidos) e reportou a história.

Só que ela desapareceu logo em seguida sem deixar pistas. No momento em que sumiu, ela ligou para um familiar para contar a história. Só que ela não chegou a terminar o relato. A ligação ficou muda e ela desapareceu.

Segundo informações da revista People, o capitão da polícia de Hoover, cidade onde tudo aconteceu, Keith Czeskleba, disse que mais informações não estavam "disponíveis para divulgação no momento" e que a investigação do caso está em andamento. Carlethia foi levada para um hospital, mas não se sabe seu estado de saúde.

No final de semana, familiares procuraram a polícia e levantaram hipóteses para o desaparecimento da mulher. "A namorada do meu filho a ouviu perguntando à criança: 'Você está bem? Ela não ouviu a criança responder, mas, então, ela ouviu minha filha gritar. A partir daí, tudo o que ela ouviu no telefone foi o ruído de fundo da interestadual”, disse Talitha Russell, em entrevista ao AL.com.

FAMÍLIA GIGANTESCA

Uma família polonesa está vivendo uma história surreal: é que uma mãe acaba de dar à luz cinco bebês nesta semana em um hospital em Cracóvia, uma das maiores cidades do país. Só que o mais absurdo não é Dominika Clarke ter cinco filhos de uma vez. É que ela já tem dois casais de gêmeos . Isso mesmo: esta é a terceira gestação múltipla da mulher polonesa.

Agora, a mulher tem aos todo 12 filhos: os cinco que acabaram de nascer (dois meninos e três meninas) e mais outros 7 filhos. A família enorme sempre foi um sonho do casal que inclusive estava planejando ter mais um filho.