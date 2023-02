12 filhos: mulher dá à luz quíntuplos após ser mãe de dois casais de gêmeos

Pode isso? mulher dá à luz quíntuplos na Polônia; chance é de 1 em 52 milhões de gestações

Uma família polonesa está vivendo uma história surreal: é que uma mãe acaba de dar à luz cinco bebês nesta semana em um hospital em Cracóvia, uma das maiores cidades do país.

Só que o mais absurdo não é Dominika Clarke ter cinco filhos de uma vez. É que ela já tem dois casais de gêmeos . Isso mesmo: esta é a terceira gestação múltipla da mulher polonesa.

Agora, a mulher tem aos todo 12 filhos: os cinco que acabaram de nascer (dois meninos e três meninas) e mais outros 7 filhos. A família enorme sempre foi um sonho do casal que inclusive estava planejando ter mais um filho.

“Nós estamos planejando o oitavo filho quando acabou vindo mais”, brincou ela em uma entrevista para a AP. Ela é casada com um inglês que agora acompanha a pronta recuperação dos bebês no hospital. Isso porque pelo menos três deles estão na UTI neonatal - eles nasceram com pesos entre 710 gramas e 1,4 quilos.

Segundo informações do hospital, a chance de ter cinco filhos em uma única gestação é de 1 em 52 milhões de partos.