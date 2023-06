Michelle Loreto surpreendeu ao falar sobre gravidez no passado; relembre

Antes de gravidez aos 43, Michelle Loreto já tinha surpreendido ao declarar opinião sobre gestação

Michelle Loreto (43) anunciou pelas redes sociais neste sábado, 3, que está esperando seu primeiro filho, ao lado de Alexandre Mattoso, diretor-geral do programa Encontro, da Globo. No passado, a jornalista já tinha surpreendido ao falar sobre gravidez e declarar que não pretendia passar por uma gestação, relembre.

"Não penso em gestar, quero adotar e isso também vai ser na hora que eu me sentir pronta. Esse é outro assunto que as pessoas não aceitam... 'como assim não quer engravidar?'. Gente, não quero. A maternidade não é parir. É muito mais do que isso. É um desejo misturado com muito amor e entrega. Não está no sangue, está na alma", revelou Michelle Loreto em entrevista à Marie Claire, em 2020.

"Parem com essa cobrança", salientou. A jornalista também refletiu sobre o papel da maternidade na vida das mulheres: "Uma mulher pode, sim, ser feliz e completa sem ter filhos, sem casar... as pessoas são diferentes. Essa cobrança faz muita mulher, por pressão, não escolher o caminho que queria. E isso pode levar à infelicidade. Filho é decisão séria, não é brincar de casinha e realizar o sonho de ter uma família linda como nas propagandas. Aliás, isso não existe. Cada família é de um jeito e todos os jeitos são certos".

Dois anos após as declarações, a jornalista anunciou a gravidez pelas redes sociais. Apesar de garantir que ainda mantém o mesmo posicionamento sobre a pressão que existe para a maternidade, Michelle Loreto compartilhou que viu muita coisa mudar com a descoberta da gestação. “Sabe, então, quando a vida vem e diz que você não sabe de nada e que nem tudo é como você quer? Aconteceu comigo. Em pouco tempo, me apaixonei intensamente, engravidei... e estou vendo muita coisa mudar. No começo, quando descobri a gravidez, foi bem difícil. Visitei sentimentos estranhos, fiquei confusa e perdida. Descobri que lido mal com essa coisa de não ter controle da própria vida, que não sei pedir ajuda", declarou na postagem.