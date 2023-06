Relembre o fim conturbado do casamento de Simaria e Vicente Escrig

Simaria e Vicente Escrig foram casados por 14 anos e colocaram um fim na relação em 2021

A nome da cantora Simaria Mendes (40) passou a ser um assunto bastante comentado nesta semana após seu ex-marido, o empresário Vicente Escrig (42), fazer uma série de declarações polêmicas quanto a artista. Os dois terminaram o casamento em 2021, após 14 anos de união, e, na época, o fim da relação foi bastante conturbado.

Antes de revelar a separação publicamente, os dois já vinham enfrentando crises na relação. Em 2015, Simaria e Vicente terminaram pela primeira vez , enquanto a cantora estava grávida de Pawel (7), seu filho caçula. Em uma entrevista polêmica, a artista afirmou que, durante sua segunda gravidez, ela e o empresário espanhol chegaram a assinar o divórcio.

No entanto, os dois decidiram reatar mesmo com as crises na relação, precisando fazer novos documentos. Porém, anos depois, Simaria disse ter percebido que não encontrava mais no empresário as qualidades que procurava em um marido. O ex-casal chegou a dormir em quartos separados e a artista tomou a decisão de pedir o divórcio novamente.

"Minha vida estava uma bagunça, e eu fazendo tudo em casa. Você tem que ter uma equipe dentro de casa para trabalhar, só que ele, ao invés de fazer essa parte, não me ajudava. Era eu que resolvia tudo. Uma hora eu disse 'o que esse cara está fazendo aqui?'. E comecei a observar. Sou verdadeira demais [para não dar sinais]", disse, em entrevista ao colunista Léo Dias, do portal Metrópoles.

Após o divórcio, Vicente entrou na Justiça para pedir a divisão de bens da cantora, como imóveis luxuosos e uma quantia milionária em dinheiro, alegando ter deixado sua carreira para cuidar dos filhos, Giovanna (9) e Pawel, já que Simaria e ele eram contra a criação com babás. Ainda segundo o portal Metrópoles, a cantora chegou a pedir uma liminar para que o ex-marido saísse de sua casa.

Apesar das confusões, Vicente ainda era permitido a levar e buscar os filhos na escola, até que, em uma das ocasiões, o empresário tentou levá-los a força e discutiu com a babá responsável pelas crianças na porta do colégio. Após o episódio, a Justiça o proibiu de fazer esse transporte dos filhos e cedeu apenas os finais de semana com os pequenos.

A babá prestou depoimento alegando que os filhos de Simaria e Vicente voltavam das visitas à casa do pai assustados, então a Justiça determinou que os dois não passassem mais as noites com o empresário. Em meio aos conflitos, que aconteceram em meados de 2022, a cantora sertaneja anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental.

VICENTE ESCRIG NEGA TER ROUBADO R$ 5 MILHÕES DE SIMARIA

O empresário resolveu falar sua versão sobre o fim do casamento com Simaria. Em uma entrevista para o jornalista Leo Dias, na Espanha, o pai dos filhos da artista falou sobre vários assuntos polêmicos e explicou a acusação de ter roubado R$ 5 milhões da ex-mulher.

Falido após pagar o valor da pensão para os herdeiros de 17 salários mínimos, o espanhol se defendeu dizendo que não pegou o valor da cantora. "Ela não falou que era uma excelente empresária? Você acha que uma pessoa desse perfil seria enganada?", disse ele.

Escrig contou que soube da acusação ao ser parado por uma pessoa na rua, pois achava que era fofoca da mídia. "Tem R$ 2,5 milhões em um pé e R$ 2,5 milhões em outro", brincou. "Você não entende como uma pessoa com quem você compartilhou tanto chega ao ponto de querer te prejudicar."

O ex-marido de Simaria explicou que a ajudou a aplicar o dinheiro em negócios na Espanha e na bolsa de valores. "R$ 5 milhões que eu nunca tive. Nunca assessorei a Simaria com essa quantidade. O valor que colocamos na partilha é de R$ 2,5 milhões. Não tem nada a ver", falou.