Micheli Machado revela que emprestou sensualidade de personagem após Todas as Flores

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz de Todas as Flores refletiu sobre como lidava com a aparência no passado

Micheli Machado, que viveu a personagem Chininha em Todas as Flores, está no ar com a novela na Globo após o lançamento no streaming em 2022. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz refletiu sobre como lidava com a aparência no passado e revelou que emprestou sensualidade da personagem na trama após as gravações da novela.

"Tenho saudade do que a Chininha trazia para mim dessa coisa solar e mais sensual dela. Ela me trouxe uma sensulidade e uma sexualidade que eu nem sabia que existiam dentro de mim, porque sempre fui muito molecona. Às vezes, sinto falta dela e coloco um decote, um negócio, ela me trouxo um guarda-roupa novo", compartilhou a atriz de Todas as Flores sobre a personagem.

Micheli Machado também relembrou como lidava com a aparência durante a adolescência e revelou que cresceu com o humor como própria proteção: "Desde criança, nunca me achei bonita. Sempre me falavam que eu não era bonita, que eu era preta, pobre e feia e que nunca ia conseguir nada. Quando comecei a trabalhar na TV e as coisas começaram a dar certo, ao invés de achar que era porque eu tinha talento, nunca achava que eu tinha mérito do trabalho que fazia".

"Quando começaram as paquerinhas na adolescência, eu - pelo fato de já ter certeza de que ninguém ia me querer por eu ser feia - ia como a engraçada, então eu era a engraçada da roda. Foi, na verdade, um jeito de me proteger. O humor foi um artifício que eu usei para a minha própria proteção, para não me decepcionar com as pessoas e não ficar mais depressiva do que eu era", completou a atriz de Todas as Flores.