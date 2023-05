Micheli Machado, de Todas as Flores, celebra sucesso de personagem: "Sou parada"

Em entrevista à CARAS, Micheli Machado revelou como tem sido a reação dos fãs com seu personagem em Todas as Flores

Micheli Machado (42) definitivamente tem vivido um momento mega especial em sua carreira de atriz. No ar na novela Todas as Flores, do Globoplay, ela tem se surpreendido com a alta repercussão da trama. Em entrevista à CARAS Brasil, ela disse que tem amado ser "parada" na rua por admiradores.

Segundo a artista, que possui uma longa trajetória na televisão, ela tem sentido que o público do streaming é mais atencioso. " Tá sendo incrível, é um formato de gravação muito parecido com gravar novela para TV aberta, mas sinto que sou mais reconhecida agora ", afirmou.

"Todas as Flores tem gerado uma repercussão imensa, sou parada nos lugares, as pessoas querem saber da Chininha, dão palpite, é muito gostoso e me sinto realizada por estar em um projeto com tanta gente incrível, num formato inovador", disse.

Agora se preparando para a estreia da novela na grade regular da TV Globo, a intérprete de Chininha acredita que a produção será ainda mais sucesso: "O alcance será ainda maior, estou bem animada para esse momento".

Micheli também falou sobre o orgulho de estar presente em uma trama que traz bastante representatividade para os brasileiros. Ela afirmou que se sente muito parecida com sua personagem, por elas terem a mesma origem.

"Eu já trabalho com humor há um bom tempo e levar isso para as novelas é gratificante, ainda mais com a história da Chininha que me identifico em alguns aspectos porque sei que não é fácil ser preta e periférica e conseguir conquistar os seus sonhos", disse.

Em Todas as Flores, a personagem de Micheli acaba enfrentando um baita perrengue para conseguir realizar o grande sonho de seguir a carreira artística. Segundo a atriz, isso é muito comum na indústria , principalmente quanto as falsas promessas. " Poder transmitir isso de uma forma mais leve e de alerta, é especial ", disse ela.

"Fico muito feliz quando encontro as pessoas e elas me dão feedbacks sobre a trama e contam que se identificam com a personagem. Só tenho a agradecer. Esse é um projeto muito especial, do qual me orgulho muito", finalizou.