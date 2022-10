Micheli Machado viverá triângulo amoroso com Xande de Pilares e Mumuzinho em 'Todas as Flores'

A atriz Micheli Machado, que vive Chininha, deu detalhes sobre a sua personagem na novela Todas as Flores, que estreia dia 17 de outubro no Globoplay

Todas as Flores é a primeira aposta da TV Globo com uma novela exclusiva do Globoplay. Criada e escrita por João Emanuel Carneiro, a trama traz o núcleo da Gamboa como o alívio cômico. Intérprete de Chininha, Micheli Machado entregou detalhes da sua personagem, que vive um triângulo amoroso com Darci (Xande de Pilares) e Joca (Mumuzinho).

Filha de Darcy (Zezeh Barbosa) e irmã de Mauritânia (Thalita Carauta), Maria Cristina, mais conhecida como Chininha, deixa de lado o sonho de ser atriz para cuidar da família. Ao longo dos episódios, ela conhece Joca (Mumuzinho) e sai de casa para morar com o homem que se diz produtor de cinema.

Em coletiva de imprensa, a atriz, que fez a sua estreia nas novelas em Quanto Mais Vida, Melhor, revelou que não acreditou quando recebeu o convite para fazer o teste para uma novela de João Emanuel. "Quando me ligaram dizendo que tinha passado no teste foi maravilhoso e eu já queria saber quem estaria no meu núcleo", disse ela.

A artista também comentou sobre a sua personagem no folhetim. "A Chininha é muito sonhadora. Eu acho muito bonito isso. A menina que nasce na periferia e tem um sonho absoluto, que acredita nele, que acredita que vai conseguir realizar o sonho um dia. Eu acho que isso é o mais bonito nela. O amor que ela tem pela família, ela não titubeia", explicou.

"Ela é uma pessoa muito afetuosa e preocupada com a família. E isso acaba desvirtuando do sonho dela que é ser atriz. Quando ela conhece o Joca, isso vem à tona de novo e acende essa chama. Ela cai na lábia dele e se propõe a viver isso. Agora se vai dar certo ou não vocês vão ter que assistir para saber", completou.

Micheli ainda opinou sobre o que deve chamar a atenção do público com a trama. "Eu acho que o principal que as pessoas vão se identificar é o samba. O samba rege a novela como rege as nossas vida. Primeiramente o samba e a alegria, mas também os assuntos que são tratados e são mais densos e sérios vão abrir várias discussões. Porque a gente precisa falar sobre esses assuntos. Não quero dar nenhum spoiler, mas eu acho que vai ser muito interessante", declarou.

Todas as Flores é escrita por João Emanuel Carneiro e a primeira trama original e exclusiva do Globoplay. Os episódios serão lançados semanalmente, toda segunda-feira, com cinco capítulos por semana. A trama será composta por 85 capítulos, a primeira parte entra no ar entre outubro e dezembro de 2022. Já a segunda, estreia entre abril e junho de 2023.

